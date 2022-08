To nie był przypadkowy pożar. Ktoś chciał zepsuć dożynki

Surhów to wieś w powiecie krasnostawskim. Dziś zaplanowano dożynki gminne, a to dla rolników ważne święto. Co roku przygotowywane są tradycyjne wieńce dożynkowe jako podziękowanie za zbiory. Od kilku lat atrakcją są jeszcze inne ozdoby.

Rolnicy wielkie bele siana ozdabiają tak, że przypominają one Minionki znane z serii filmów animowanych. W Surhowie zrobiono właśnie takie figury. To dwie postacie – gospodarza i gospodyni, którzy są Minionkami.

Ale dziś nikt takich figur nie będzie mógł zobaczyć. Spłonęły w nocy.



- Za co?? .dlaczego ??.. !!! Nasza praca po to by Surhów pięknie wyglondal na dożynki poszła z dymem. Jak trzeba być wycofanym społecznie człowiekiem by coś takiego zrobić!!!?? - czytamy na stronie miejscowej OSP.