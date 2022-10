To są Najlepsze Produkty Turystyczne Województwa Lubelskiego

- Branża turystyczna jest wyjątkowo wrażliwa na wszystko, co dzieje się w otoczeniu. Oprócz aspektów gospodarczych, cen energii i surowców, znaczny wpływ na nią ma to, co dzieje się w sferze geopolitycznej. Tak naprawdę te ostatnie kilka lat to wielki poligon doświadczalny, z którego turystyka wychodzi zawsze obronną ręką. Może z mniejszymi wpływami, z mniejszą liczbą turystów, ale z wielkim sercem i zaangażowaniem. Trudno mi wskazać inną branżę, która tak szybko dostosowuje się do zmieniających się warunków – mówi Paweł Wójcik, prezes LROT.

I podkreśla, że wśród tegorocznych laureatów są ci z wieloletnią tradycją, jak i zupełnie nowe przedsięwzięcia. - Każdego roku zastanawiam się, ile będziemy mieli zgłoszeń. Wydawałoby się, że ten rynek jest już tak nasycony, że nie ma miejsca na nowe inicjatywy. A każdego roku pojawia się coś nowego.

W konkursie głównym trzecie miejsce zajął organizowany od 2019 roku Festiwal im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej. Wydarzenie jest poświęcone osobie urodzonego w tym mieście dziennikarza muzycznego i propagowanej przez niego muzyce operowej, operetkowej i musicalowej. Ale organizatorzy próbują przyciągnąć na imprezę szersze grono słuchaczy.

- Staramy się, by na festiwalu gościła nie tylko kultura wysoka, sięgamy także chociażby po muzykę popularną. To samo robił zresztą Bogusław Kaczyński. Podczas ostatniej edycji występowała u nas m.in. Katarzyna Cerekwicka, dwukrotnie gościliśmy tez artystów z Teatru Muzycznego – wymienia Michał Litwiniuk, prezydent Białej Podlaskiej.

Drugie miejsce przypadło Muzeum Czartoryskich w Puławach. Instytucja z wieloletnią tradycją także stara się podążać za współczesnością. - Obecnie turyści są bardzo wymagający, dlatego oczekują, żeby oferta była ciągle modyfikowana i dostosowana do nowoczesnych rozwiązań. My takie nowatorskie rozwiązania wprowadziliśmy. Dzięki okularom 3D można zobaczyć odtworzone przez nas wnętrze Świątyni Sybilli, które tak naprawdę nie wiemy jak wyglądało. Odtworzenia dokonaliśmy tylko i wyłącznie na podstawie źródeł archiwalnych i pamiętników – podkreśla Honorata Mielniczenko, dyrektor muzeum.

Zwycięzcą okazały się Chmielaki Krasnostawskie, które w ubiegłym roku obchodziły jubileusz 25-lecia. - To wydarzenie, które kojarzy się już nie tylko z piciem piwa, ale też szeregiem imprez towarzyszących. Szukamy różnych innowacji, żeby Chmielaki z roku na rok stawały się coraz bardziej atrakcyjne i przyciągały coraz większe grono osób – mówi Renata Stangryciuk, sekretarz miasta Krasnystaw.

Największe uznanie internautów zdobyły Międzyrzeckie Jeziorka, czyli kompleks sportowo-rekreacyjny z plażami, boiskami placami zabaw i skateparkiem w Międzyrzecu Podlaskim. Decyzją organizatorów nominację do złotego certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej otrzymał z kolei park tematyczny Magiczne Ogrody w Trzciankach koło Janowca.