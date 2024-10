Walec najechał na drogowca. Ściągali śmigłowiec

Do tego nieszczęśliwego wypadku podczas budowy drogi doszło w środę. Z ustaleń policji wynika, że operator walca cofał, ale nie zauważył, że ma za sobą jednego z pracowników. Maszyna najechała na 47-latka, a później jeszcze docisnęła go do innej.

Obrażenia mężczyzny były poważne. By ratować jego nogi, na miejsce ściągnięto śmigłowiec pogotowia. Ranny trafił do szpitala w Lublinie.

Policjanci ustalili, że zarówno operator koparki, jak i poszkodowany byli trzeźwi. Nadal wyjaśniają jeszcze szczegółowy przebieg zdarzenia.