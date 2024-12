Wychłodzona 87-latka leżała na chodniku. Uratował ją policjant

Do zdarzenia doszło w sobotę. Policjant operacyjny z komendy w Krasnymstawie wracając ze służby około 4 rano na jednej z głównych ulic miasta zauważył leżącą na chodniku kobietę.

Okazało się, że kobieta mieszka sama. Nie potrafiła logicznie wyjaśnić dlaczego wyszła z domu i jak długo przebywała na dworze. Kobieta została przewieziona do krasnostawskiego szpitala.

Gdyby nie szybka reakcja policjanta, mogło dojść do tragedii.

Policja przypomina, że okres zimowy, jest najtrudniejszym czasem, gdzie od tragedii dzielą nas zaledwie minuty.

– Okres zimowy stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia zwłaszcza osób bezdomnych, samotnych, a także nadużywających alkoholu. Każdego roku odnotowuje się przypadki zgonów spowodowanych wychłodzeniem organizmu. Mając to na uwadze policjanci na co dzień podejmują wzmożone działania, zmierzające do zapobiegania tego typu zdarzeniom – dodaje Chuszcza.