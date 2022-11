Wygląda jak miniaturowa kapusta. Jak najlepiej przyrządzić brukselkę? [przepisy]

Wygląda jak miniaturowa kapusta. Choć jest mała, to zawartością witamin kapuście dorównuje. Brukselka powstała ze skrzyżowania kapusty i jarmużu. Podobnie jak jarmuż jest dziś na topie, nie tylko w kuchni wege.

Skąd ta popularność? Chodzi o właściwości antynowotworowe brukselki. Okazuje się, że brukselka zawiera silny przeciwutleniacz sulforafan, który może zapobiegać chorobom nowotworowym.

– Żeby wykorzystać zdrowotne właściwości brukselki, należy ją bardzo krótko gotować, najlepiej na parze, czas gotowania nie powinien przekroczyć czterech minut – mówi Jean Bos. Okazuje się, że długie gotowanie brukselki niszczy zawarte w niej enzymy. Jeśli dodać do tego fakt, że zawarte w brukselce takie pierwiastki jak magnez, potas i wapń poprawiają prace serca i normalizują ciśnienie krwi, to wychodzi na to, że powinniśmy brukselkę jeść przynajmniej raz w tygodniu.

Jak kupować i gotować brukselkę?

Najlepiej kupować ją na targu, powinna być mała, mieć jasnozielone liście. Jeśli brukselka ma na liściach żółte plamy, lepiej zostawić ją w spokoju.

Brukselkę można jeść na surowo. Wystarczy pokroić ją w ćwiartki, skropić oliwą, doprawić solą z pieprzem, odstawić na kilka minut i gotowe.

A co z gotowaniem? Po pierwsze krótko. Wiele osób obawia się nieprzyjemnego zapachu brukselki i jej gorzkiego smaku. Jak tego uniknąć? Brukselkę wrzucamy na wrzątek i gotujemy bez przykrycia.

Jeśli zamkniemy garnek z brukselką przykrywką, związki siarki wnikną do warzywa, nadając gorzki smak i nieprzyjemny zapach.

– Warto do wody wlać trochę mleka, wtedy unikniemy goryczki – radzi Jean Bos.

Polacy jedzą brukselkę w zupie warzywnej, rozgotowana traci smak. Oraz polaną zasmażką z bułki tartej i masła. W Europie popularne jest puree z ziemniaków i brukselki.

– Sposobów na brukselkę jest wiele, ważne są przyprawy. Najważniejszą jest gałka muszkatołowa – mówi Jean Bos.

3 razy brukselka według Jeana Bosa

Ulubione danie wybitnego kucharza?

– Brukselka po królewsku. Tak je nazwałem, ponieważ często podawałem je na dworze królewskim. Brukselkę należy obrać z zewnętrznej warstwy liści, ugotować al dente, odcedzić. Na patelni rozpuścić masło, wrzucić pokrojoną cebulę oraz wędzony boczek pokrojony w kostkę. Podsmażyć, dodać brukselkę, trzy ząbki czosnku, sól, pieprz i gałkę muszkatołową. Po kilku chwilach danie jest gotowe – mówi Jean Bos.

Drugie danie?

– Brukselka pod beszamelem. Tak jak poprzednio, gotujemy brukselkę al dente. Na patelni roztapiamy masło, dodajemy mąkę i dokładni mieszamy, by nie powstały grudki. W trakcie mieszania powoli wlewamy mleko, aż powstanie aksamitny sos. Doprawiamy solą, pieprzem i obowiązkowo szczyptą startej gałki muszkatołowej. To jest pyszne.

Danie numer 3?

– Na patelni grillujemy cukinię i paprykę. Doprawiamy solą i pieprzem można dodać ząbek czosnku. Wrzucamy brukselkę ugotowaną al dente. Po wymieszaniu możemy dodać odrobinę miodu, kto lubi ostrzejszy smak, może dodać posiekaną papryczkę chili, z której należy wcześniej usunąć nasionka. Wszystkie trzy dania mogą być znakomitym dodatkiem do mięsa.

Brukselkowa podróż

Brukselka pochodzi z Belgii, nazywano ją kapustą brukselską, początkowo służyła do dekoracji dań na talerzu. Dziś brukselka króluje na stołach całego świata.

Włosi zapiekają brukselkę pod mozarellą.

Belgowie smażą talarki ziemniaków na złoty kolor, dodają boczek i brukselkę, doprawiają gałką muszkatołową i duszą kilka minut.

Francuzi przyrządzają brukselkę z miodem i musztardą, piekąc ją w piekarniku na złoty kolor. Robią też tartę na francuskim cieście z brukselką.

Hiszpanie dodają do zblanszowane brukselki mielone mięso, sos pomidorowy, doprawiają do smaku, przekładają do naczynia żaroodpornego, posypują żółtym serem i zapiekają.

W Turcji podaje się brukselkę w jogurtowej potrawce i z kotlecikami kofte. Soczyste brukselki zapieczone pod słodko-kwaśną glazurą królują w kuchni orientalnej. Co kraj, to obyczaj.

Ela Cwalina: brukselka po wersalsku

Składniki: 80 dag brukselki, olej, białe wino, sól, pieprz, gałka muszkatołowa, goździki, imbir.

Wykonanie: brukselkę ugotować w osolonej wodzie. Odcedzić. Wymieszać z olejem i przyprawami. Przełożyć do naczynia żarodopornego, skropić białym winem, zapiec. Brukselka po wersalsku świetnie smakuje solo, jest dobrym dodatkiem do cielęciny, kurczaka czy indyka.

Jesienne curry z brukselki z cieciorką

Składniki: 50 dag brukselki, 25 dag ugotowanej ciecierzycy, 1 marchew, 2 cebule, 5 pieczarek, oliwa, 5 ząbków czosnku, natka pietruszki, przyprawy: cynamon, imbir, kurkuma, papryka słodka, papryka wędzona, miód gryczany, sól.

Wykonanie: ciecierzycę namoczyć na noc, gotować 45 minut. Brukselkę ugotować al dente. Na dużej patelni rozgrzać oliwę, przesmażyć posiekaną cebulę, dodać roztarty czosnek i przyprawy, wymieszać. Dodać plasterki marchwi, podsmażyć, wrzucić pokrojone pieczarki, dusić 5 minut. Dodać brukselkę, miód, wymieszać, dusić kilka minut. Na koniec posypać natką pietruszki. Podawać z ryżem lub kaszą jaglaną.

Pyszne danie gotowe

Brukselka to królowa kuchni wege. Nie tylko.

– Najważniejsze, żeby gotować ją krótko. Lubię ją na patelni mocni przypiec, nawet przypalić. Można dodać miód, wtedy pięknie się skarmelizuje – mówi Monika Kucia, kuratorka i reporterka kulinarna, organizatorka wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych. W swoim domu, przerobionym z dworca kolejowego (Stacja Ostrowite) zaprojektowała pokój dla gości, którym gotuje śniadania i obiadokolacje.

Na talerzach podaje dania inspirowane kuchnią świata i kuchnią regionalną. – Ostatnio na obiadokolację podałam swoim gościom następujący zestaw: zupę dyniową z pomarańczą, kopytka z brukselką i brokułami z cebulką na maśle i płatkami parmezanu, soczewicę z pieczonym bakłażanem i smażonymi pomidorkami koktajlowymi, czosnkiem jogurtem.

Jean Bos radzi, żeby zawsze w lodówce mieć brukselkę. – Jest bardzo zdrowa, daje nieograniczone możliwości w kuchni. Można z niej zrobić szybką przystawkę, na bazie brukselki ugotować zupę, podać na ciepło. Wystarczy skupić oliwą z miodem, przyprawić, zapiec w piekarniku i pyszne danie gotowe.