Fantastyczne lato bez mięsa. Najciekawsze przepisy na bób i fasolkę szparagową

Zielona zupa

SKŁADNIKI: 30 dag zielonej kapusty, 2 cebule, 4 ząbki czosnku, 50 dag mączystych ziemniaków, 3 łyżki oliwy, sól, pieprz, pieczywo kukurydziane.

WYKONANIE: w dużym garnku rozgrzać oliwę. Wrzucić plastry cebuli i czosnek, potem plastry ziemniaków. Podsmażyć i zalać wodą. Gotować 25 minut. Zestawić garnek z ognia, rozetrzeć ziemniaki, posolić i popieprzyć. Wrzucić kapustę pokrojoną w cienkie paseczki. Po 5 minutach przelać na talerze lub do miseczek, doprawić odrobiną oliwy. W ostatniej chwili dodać pokruszone pieczywo kukurydziane.

Zupa warzywników z Prowansji

SKŁADNIKI NA PULPETY: 25 dag suszonych kotletów sojowych , 1 jajko, 1 mała czerstwa bułka wymoczona w wodzie, 1 cebula, 2 ząbki czosnku, 1 łyżeczka posiekanej świeżej pietruszki, sól i pieprz do smaku. NA ZUPĘ: 4 marchewki, 1 duża pietruszka, 5 młodych ziemniaków, 1 por, 1 seler, ćwierć główki małej kapusty, ćwierć główki kalafiora, połówka papryki, 2 cebulki, fasolka szparagowa, sól, pieprz, pół szklanki śmietany.

WYKONANIE: kotlety sojowe pokruszyć, namoczyć, odsączyć, dodać resztę składników z posiekaną cebulką i czosnkiem, przyprawić do smaku solą i pieprzem. Dokładnie wyrobić, następnie formować małe klopsiki. Do garnka wlać 2,5 litra wody. Na wrzątek wrzucać klopsiki na 5 minut. Wyciągnąć, a w to miejsce wrzucić marchewkę, pietruszkę i ziemniaki pokrojone w kostkę oraz paprykę pokrojoną w cienkie paseczki. Ugotować al dente, dodać resztę warzyw. Gdy będą miękkie, do zupy wlać śmietanę, dodać klopsiki, przyprawy. Gotować na wolnym ogniu kilka minut. Posiekana pietruszka i koperek ozdobi zupę na talerzu i podkreśli jej smak.