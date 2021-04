Ostatni dzwonek na zakupy. Co zabrać na piknik?

Zajrzyjmy na moment do wspomnień. Jak pisze w książce „Lublin między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939 r” Marta Denys, z piknikami rozkładano się nad Bystrzycą. W okolicy mostu u wylotu ulicy Wesołej, przy zastawach młyńskich na Czubach i Wrotkowie oraz wokół młyna w Zemborzycach.

Gdybyśmy wówczas zajrzeli do koszyków piknikowych, to w majówkowych zestawach musiały znaleźć się jajka na twardo, pieczony kurczak, domowe ciasto, lemoniada z Fabryki Wód Gazowych M. Tolaka z ulicy Szewskiej i wody owocowe z Fabryki Wód Mineralnych, Sztucznych i Napojów gazowanych H. Policzkiewicza i S-ki, która mieściła się przy ulicy Staszica 14 (wcześniej ul. Poczętkowska). A także podpiwek z browaru „Jeleń”, butelki jasnego ciemnego piwa z z browaru Vetterów. Panie zabierały do koszyka nalewkę z Fabryki Słodkich Wódek i Likierów.

Polski koszyk

A co dziś znajduje się w piknikowym koszyku? Generalnie przekąski na słono i słodko. Od nieśmiertelnych paluszków, przez chipsy, krakersy, suchary bieszczadzkie do małych pierników. Do koszyka chętnie wrzucamy jajka na twardo, kabanosy, pieczone udka z kurczaka, pokrojone w paski warzywa i mandarynki.

Mistrzynią kanapek, mini ciasteczek i tart, jest w Lublinie Elżbieta Cwalina. Wraz z przyjaciółmi ma ulubione miejsce na skarpie w Zawieprzycach, skąd rozciąga się malowniczy widok na Wieprz. Co zabiera do koszyka? – Keks wytrawny z ulubionymi składnikami, oliwki, orzechy, ser pleśniowy, może być wersja mięsem albo bez. Świetnie sprawdza się quiche na zimno, pokrojone świeże warzywa, do tego własnoręcznie zrobiony sos majonezowy z anchois, jajko na twardo, kawałek sera i wino. Ser biały wędzony przez Leszka, sery kozie w różnej postaci, ciemny chleb, francuski pasztet – zależy, ile czasu trwa piknik. Dobra sucha kiełbaska, obrus w kratkę, kieliszki na wodę i dobry humor. Na pikniku warto zebrać pokrzywę i po powrocie zrobić domowe pesto – mówi Elżbieta Cwalina.

Kanapki i cebularzyki

Kanapka kanapce nierówna. Na przykład kanapka „von Essen Platinum Club Sandwich” kosztuje 200 dolarów. To specjalnie sfermentowany chleb oraz hiszpańska szynka iberyjska, francuski kurczak Bresse, białe trufle, jajka przepiórcze i suszone włoskie pomidory. Z drugiej strony ulubiona kanapka Michała Tombaka, którą poczęstował mnie w swoim domu w Łodzi: razowy chleb posmarowany osolonym wiejskim masłem, na to kilka plasterków winnego jabłka.

Warto na piknik upiec sobie w domu małe cebularzyki. Na pikniku kroimy je wzdłuż na pół, wkładamy plaster salami, plaster żółtego sera, plaster czerwonej papryki i gotowe. W cebularzu doskonale smakuje karczek, pieczony boczek czy smaczne pastrami. Warto zabrać ze sobą słoiczek miodowej musztardy oraz śliwki w occie

Cebularze piknikowe

Składniki: na ciasto: 50 dag mąki krupczatki, 5 dag świeżych drożdży, szklanka ciepłego mleka, 1 jajko, łyżka cukru, 2 łyżeczki soli, 5 dag masła. Na farsz: 3 duże cebule, 3 łyżki maku, łyżeczka soli, 2 łyżki oleju.

Wykonanie: na dzień przed robieniem cebularzy cebulę pokroić w grubą kostkę, sparzyć wrzątkiem, wymieszać z solą i olejem, wycisnąć w rękach, dodać mąkę, wymieszać, przełożyć do słoika, zamknąć i – kiedy wystygnie – schować do lodówki. Świeże drożdże wymieszać z mlekiem, 2 łyżkami mąki, cukrem, odstawić do wyrośnięcia. Rozpuścić masło z resztą mleka. Przesianą mąkę posolić, dodać wyrośnięty rozczyn i mleko z masłem. Dodać roztrzepane jajko, wyrabiać ciasto przez 30 minut, tak by odstawało od ręki i zostawić do wyrośnięcia na godzinę.

Podzielić ciasto na części, rozwałkować na małe placki, ułożyć na wysmarowanej olejem blasze do pieczenia. Na każdym placku rozłożyć farsz z cebuli. Brzegi placków można posmarować jajkiem. Zostawić cebularze do wyrośnięcia na godzinę. Piec do uzyskania złotego koloru.

A co do cebularzy?

Karczek z kminkiem

Składniki: 2 kg karkówki, pół litra ciemnego piwa, masło, oliwa, 2 cebule, 2 ząbki czosnku, sól, pieprz, kminek.

Wykonanie: mięso umyć, osuszyć na bibule. Ponacinać na krzyż, natrzeć solą z pieprzem. Piekarnik nagrzać do 220 stopni, wstawić brytfannę skropioną oliwą. Ułożyć karczek, piec 30 minut. Odwrócić, zmniejszyć temperaturę do 180 stopni, podlać wodą i obłożyć plastrami cebuli. Piec 1,5 godziny. Na 30 minut przed końcem pieczenia posmarować mięso masłem roztartym z czosnkiem i kminkiem, podlać piwem. Wystudzić.

Udka z kurczaka z sezamem

Smak udek zależy od marynaty. Należy zanurzyć je w mieszance oliwy, ziół, soli i pieprzu na kilka godzin. Następnie zrobić panierkę. Wymieszać sezam, tartą bułkę, parmezan i paprykę.

W rozbełtanym jajku zanurzyć udko kurczaka, posypać solą i pieprzem z każdej strony, następnie obtoczyć w sezamowej mieszance. Tak przygotowane udka ułożyć w naczyniu żaroodpornym wysmarowanym oliwą i piec 50 min. w temperaturze 200 stopni C. Od czasu do czasu polewać udka tłuszczem z pieczenia. Sezamowe udka najlepiej podawać z bagietką.

Ser żółty swojski

Składniki: 2 kg białego sera, 2 l mleka, 2 kostki masła, 1 łyżeczka sody, garść kminku, sól, świeże zioła.

Wykonanie: mleko (koniecznie wiejskie) wlać do garnka, podgrzać prawie do wrzenia. Wrzucić ostrożnie mieszając, pokruszony ser (też wiejski). Gdy z mleka zacznie oddzielać się serwatka, przecedzić przez płótno i ser mocno odcisnąć. Rozgrzać masło na patelni, wrzucić odciśnięty ser, delikatnie wymieszać, aby ser połączył się z masłem. Dodać sodę oczyszczoną, sól i dużo kminku. Można dodać trochę rozmarynu. Mieszać na ogniu około 5 minut aż ser będzie ciągnący się i szklisty. Foremkę „keksówkę” wyłożyć folią spożywczą. Dno posypać kminkiem i rozmarynem. Przełożyć ser do foremki i włożyć na kilkanaście godzin do lodówki. Wyłożyć ser z foremki, kroić w plastry.

Tarta pokrzywowa według Agnieszki Filiks

Składniki: 25 dag kaszy jaglanej, 7 jaj, 250 gr śmietany 18 %, duży pęczek pokrzyw, łyżka masła, 2 łyżki kaszy manny, sól, pieprz, 30 dag ugotowanego udźca wołowego, 2 łyżki suszonych pomidorów, parmezan.

Wykonanie: kaszę jaglaną ugotować w lekko osolonej wodze, poczekać, aż wystygnie. Pokrzywy podsmażyć na maśle, żeby straciły ognisty posmak. Do miski wbić 6 jaj, dodać śmietanę i pokrzywy, zblenderować. Ugotowaną kaszę połączyć jajkiem i kaszą manną, posolić i wyłożyć na blachę do tarty. Na tak przygotowanej tarcie ułożyć kawałki mięsa, na to suszone pomidory, zalać masą pokrzywową, lekko oprószyć parmezanem. Piec 40 minut w temperaturze 160 stopni C.

Ciasteczka bakaliowe

Składniki: opakowanie mrożonego ciasta francuskiego (50 dag), 5 dag rodzynek, 10 dag orzechów, 5 dag migdałów, 10 dag miodu, pół łyżeczki cynamonu.

Wykonanie: ciasto rozmrozić, rozłożyć na stolnicy posypanej mąką. Wykroić krążki o średnicy nie mniejszej niż 7 cm. W środku krążków wykroić kieliszkiem dziurki o średnicy 4 cm. Rodzynki i migdały sparzyć, osączyć. Orzechy i migdały posiekać. Miód rozpuścić w garnuszku, dodać wszystkie bakalie i cynamon, dokładnie wymieszać. Dusić około 2 minut na wolnym ogniu, ostudzić. Masę wyłożyć łyżeczką na środek całego krążka, przykryć drugim krążkiem z dziurką. Zlepić brzegi obu krążków. Blachę wyłożyć papierem pergaminowym, ułożyć ciasteczka posmarowane na wierzchu zimną wodą. Piec 25 minut w nagrzanym piekarniku, w temperaturze 180°C.

Ciasteczka korzenne według Marii Monatowej

Składniki: 3 jaja, 30 dag mąki, 30 dag cukru, 10 dag siekanych migdałów, 6 dag skórki pomarańczowej, 6 dag smażonej skórki cytrynowej, szczypta kwiatu muszkatołowego, szczypta goździków, 1 łyżeczka cynamonu.

Wykonanie: korzenne przyprawy posiekać, dodać o ubitych z cukrem jaj, wymieszać migdały i mąkę, zagnieść ciasto, cienko rozwałkować. Wykrawać kieliszkiem, upiec.