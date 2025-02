Polskie pierogi lecą w kosmos i nieziemskie przepisy

Polski astronauta poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) wiosną. Na konferencji poświęconej misji Axiom-4 powiedział, że zabierze w kosmos polską flagę i pierogi. Sławosz Uznański-Wiśniewski uczestniczy w pracach nad przygotowanie pożywienia dla członków misji. We współpracy z producentami pierogów opracował proces technologiczny, który pozwoli zamrozić pierogi na sucho. Dzięki temu pierogi w kosmosie mają smakować tak, jak na ziemi. A my mamy dla was nowe przepisy na polskie pierogi w różnych smakach.

Na początek pierogi, które ostatnio zjadłem i powiedziałem: Ale kosmos. To pierogi z ciasta drożdżowego z farszem ze słodkiej kapusty, cebuli i jajek na twardo. Idealnie dosmaczone pieprzem i solą. Zrobiła je Grażyna Tomasik z Motycza pod Lublinem. – Przepis na pierogi pochodzi z Białegostoku i jest w naszej rodzinie od co najmniej 30 lat – mówi autorka dania.

Białostockie pierogi drożdżowe z kapustą i jajkiem

SKŁADNIKI: na ciasto 1 kg mąki, pół opakowania masła roślinnego, około 3 dag drożdży, sól, cukier, woda. Na farsz: 1 główka kapusty, 2 cebule, 6 jajek, sól, pieprz. Olej rzepakowy na smażenie.

WYKONANIE: do mąki pokruszyć drożdże, zalać szklanką gorącej wody, dodać łyżeczkę cukru. Po 10 minutach zagnieść ciasto z masłem roślinnym, dolewając wody i dodając szczyptę soli. Odstawić. Jajka ugotować na twardo, wystudzić i obrać. Kapustę skroić, przesmażyć na oleju z dwiema posiekanymi cebulami, doprawić farsz solą i pieprzem, dodać posiekane jajka na twardo, wymieszać. Z ciasta wykrawać krążki, nadziewać farszem, sklejać piersi i smażyć na oleju rzepakowym na złoty kolor. Odsączyć z oleju na papierze, podawać z czerwonym barszczem.

Jakubowickie z grochem i boczkiem

SKŁADNIKI: ciasto na pierogi, 1 szklanka pęczaku, 20 dag łuskanego grochu, wędzony boczek, sól, pieprz, cząber.

WYKONANIE: namoczony przez noc groch trzeba zalać świeżą wodą i ugotować do miękkości. Po ostudzeniu posolić i utrzeć w glinianej misie. Pęczak zalać 3 szklankami osolonego wrzątku, a gdy wchłonie płyn, wstawić do nagrzanego piekarnika, by doszedł swojego smaku.

Teraz połączyć pęczak z grochem. Doprawić solą, cząbrem i pieprzem. Można posiekać lub zmielić na maszynce. Z ciasta wykroić szklanką porcje, nakładać farsz i gotować w wodzie do wypłynięcia. Na omastę może być masło, cebulka lub skwarki z wędzonego boczku.

Kibiny po litewsku

SKŁADNIKI: 1 kg mąki, 1 szklanka śmietany, 1 kostka masła, 2 jajka, sól i cukier. Na farsz: 1 kg karkówki, 4 cebule, czosnek, sól, pieprz.

WYKONANIE: mięso zmielić w maszynce, dodać posiekaną cebulę, przyprawy, wyrobić. Ciasto wyrobić i rozwałkować, wycinać duże krążki, nakładać farsz, lepić i piec w piekarniku około 45 minut.

Kodeńskie pielmieni z ziemniakami

SKŁADNIKI: na ciasto: 50 dag mąki pszennej, 200 ml ciepłej wody, olej, sól. Na farsz: 50 dag ziemniaków, 20 dag cebuli, sól, pieprz, olej.

WYKONANIE: zagnieść ciasto z podanych składników. Rozwałkować, skropić wodą. Ugotować ziemniaki, rozgnieść, dodać przesmażoną cebulę, doprawić solą z pieprzem. Nakładać na wycięte z ciasta krążki, zlepić, gotować w osolonej wodzie do wypłynięcia. Podawać polane olejem rzepakowym, kto lubi cebulką smażoną na oleju.

Kresowe z Korolówki

SKŁADNIKI: na ciasto: 5 dag drożdży, pół l. mleka, 5 łyżek cukru, 1 kg mąki, ¾ kostki masła, 6 żółtek, 2 jajka, szczypta soli. Nadzienie: 15 dag maku, 40 dag fasoli Jaś, suszone gruszki i śliwki, 3 łyżki cukru, ¼ kostki masła, 2 białka, szczypta soli.

WYKONANIE: zrobić zaczyn. Wymieszać drożdże, podgrzane mleko (pół szklanki), 2 łyżki cukru, 2 łyżki mąki. Zostawić do wyrośnięcia. W mące zrobić dołek i wlać rozczyn. Jajka utrzeć z żółtkami i cukrem na puszystą masę. Dodać do ciasta. W trakcie wyrabiania powoli dolewać resztę mleka. Dodać sól. Wyrabiać ciasto do momentu, aż będzie odstawało od rąk i miski. Dodać roztopione masło. Nadal wyrabiać ciasto, aż na wierzchu pojawią się pęcherzyki powietrza i ciasto będzie błyszczące. Zostawić do wyrośnięcia, aż podwoi swoją objętość.

Namoczyć fasolę na 12 godzin. Mak zalać wrzącą wodą i gotować 10 minut. Wystudzić i dokładnie utrzeć. Fasolę ugotować na miękko i ugnieść wałkiem. Suszone owoce gotować 45 minut i pokroić w kostkę. Z białek ubić pianę. Składniki nadzienia połączyć. Ciasto rozwałkować, wyrabiać małe placuszki, nakładać do środka nadzienie. Nadać pierogom podłużny kształt. Posmarować z wierzchu roztrzepanym jajkiem. Wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec 45 minut w temperaturze 18o stopni Celsjusza.

Nadbużańskie cebulniki

SKŁADNIKI: na ciasto: 1 kg mąki, 1 całe jajko, 1 żółtko, 2 łyżeczki sody, 2 szklanki ciepłego mleka, 1 kostka masła, sól. Na farsz: 1 kg surowego siekanego mięsa, 4 posiekane cebule, sól, pieprz.

WYKONANIE: posiekane mięso wymieszać z cebulą, dobrze wymieszać, doprawić do smaku.

Mąkę przesiać do miski. Do mleka wsypać sodę, wymieszać, przelać do mąki. Dodać jajko, sól, masło i zagnieść ciasto. Ciasto podzielić na części. Z każdej części zrobić wałeczek i pokroić go tak jak na kluski. Zrobić kuleczki, rozwałkować je, ale niezbyt cienko (raczej grubo). Nałożyć farsz i zlepić tak jak pierogi. Blachę nasmarować masłem, ułożyć na niej cebulniki. Piec około 40 minut w temperaturze 180-200 stopni Celsjusza, aż będą rumiane.

Pierogi z bryndzą

SKŁADNIKI: na ciasto: 35 dag mąki, 1 jajko, woda, sól. Na farsz: 70 dag ziemniaków, 25 dag bryndzy, 2 cebule, masło, sól, pieprz.

WYKONANIE: ugotować ziemniaki, ostudzić, wymieszać z bryndzą, rozgnieść widelcem, wymieszać z podsmażoną cebulą, doprawić solą i pieprzem. Zagnieść ciasto, podzielić na porcje, rozwałkować, wykrawać krążki, rozwałkować, nakładać farsz, sklejać pierogi, ugotować w osolonej wodzie. Podawać polane masłem i posypane rozkruszoną bryndzą.

Smażone pierogi z warzywami

Przepis Agnieszki Świętorzeckiej z Tykocina.

SKŁADNIKI: na ciasto 25 dag mąki pszennej, 25 dag mąki pszennej graham (lub żytniej), 15 dag roztopionego klarowanego masła, 200 ml wody zimnej przegotowanej, sól. Na farsz: ugotowane ziemniaki, marchew z groszkiem zielonym, kalafior i podsmażony seler, czarnuszka, sól, pieprz (proporcje według własnego smaku).

WYKONANIE: ugotowane warzywa pokroić w kostkę. Wymieszać z groszkiem, doprawić czarnuszką podsmażoną na patelni, solą z pieprzem. Zagnieść ciasto z podanych składników, rozwałkować na grubość 3 mm, wykrajać duże krążki, nadziewać farszem, składać, sklejać, formując falbanki. Smażyć, aż będą rumiane.