Pomidor na 12 sposobów. Pomidorowa z grzankami czy pizza rosso-bianco [przepisy]

Pomidory zawierają likopen. To związek nazywany antyrakowym wojownikiem. Likopen rozpuszcza się w tłuszczach, więc pełno go w pomidorowej zupie, sosach i koncentratach. Poza likopenem mają mnóstwo witaminy C, sporo witaminy E oraz beta-karotenu, czyli silnych antyoksydantów neutralizujących szkodliwe wolne rodniki. A to jeszcze nie wszystko. Pomidory to kopalnia potasu, który obniża ciśnienie krwi, oraz cennych mikroelementów. Teraz ważna uwaga: Nie łączcie w jednej sałatce pomidorów i ogórków, zawarty w ogórkach enzym zabija witaminę C w pomidorach.

Koktajl pomidorowo-selerowy

Składniki: litr soku pomidorowego, 4 pokrojone łodygi selera naciowego, 6 posiekanych ząbków czosnku, sok z połowy cytryny, sól do smaku.

Wykonanie: pokrojony seler wrzucić do miksera, dolać sok pomidorowy, czosnek, sól, Tabasco i sok z cytryny. Zmiksować do uzyskania jednolitej konsystencji, podawać od razu. Koktajl doskonale oczyszcza organizm. Kto lubi, może do miksera wlać jogurt lub maślankę.

Pomidory z bazylią

Składniki: 4 duże pomidory, 2 czerwone cebule, 1 opakowanie fety, oliwa, ocet balsamiczny, bazylia, pieprz, sól.

Wykonanie: pomidory pokroić w plastry, ułożyć na półmisku, na każdym plastrze położyć cienki plasterek czerwonej cebuli, na to plastry fety. Skropić oliwą, octem winnym, doprawić solą z pieprzem, ozdobić bazylią. Podawać z gruboziarnistym chlebem i masłem czosnkowym.

Pomidory z awokado

Składniki: 20 dag fety, 6 pomidorów, 2 awocado, oliwa, ocet balsamiczny, sól, pieprz.

Wykonanie: fetę i avocado pokroić w kostkę, pomidora w plastry. Ułożyć na talerzu, polać oliwą, doprawić solą z pieprzem. Parę listków świeżej bazylii podniesie aromat sałatki. Można posypać zieloną pietruszką. Podawać z bagietką posmarowaną masłem czosnkowym.