Blisko 50 mln zł za nowy most w Łęcznej

Gdyby nie problemy z poprzednim przetargiem, budowa mostu byłaby już zaawansowana. Niestety, postępowanie ogłoszone przed dwoma laty, z powodu rezygnacji wybranej firmy, zostało unieważnione. Do kolejnego podejścia GDDKiA przystąpiła w grudniu. Na razie nic nie wskazuje na to, by historia miała się powtórzyć.

Do nowego przetargu wpłynęło 10 ofert. We wtorek, 4 kwietnia, zamawiający wskazał tę najkorzystniejszą. Złożyła ją będzińska spółka Primost Południe oferując swoje usługi za 49,1 mln zł. Umowa, jak informuje generalna dyrekcja, ma zostać podpisana w pierwszej połowie roku.

Nowa przeprawa na Wieprzu powstanie w pobliżu istniejącej. Most będzie znacznie szerszy od dotychczasowego z 1966 roku. Zaprojektowano 7-metrową jezdnię, obustronne chodniki i ścieżki rowerowe, a także ekrany akustyczne. Cała konstrukcja będzie liczyła około stu metrów, a razem z drogami dojazdowymi - ponad 450. Obiekt, jak informuje GDDKiA, poradzi sobie z obciążeniami do 50 ton.

Prace budowlane ruszą jeszcze w tym roku, a zakończą się za dwa lata i dwa miesiące, w połowie roku 2025. Do czasu oddania nowego mostu do użytku, kierowcy będą korzystać z dotychczasowej konstrukcji. Po otwarciu nowej, zostanie ona rozebrana.