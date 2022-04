Lubelskie. Wielka firma wygrała przetarg na budowę mostu. Ale nie już nie chce budować

To trasa, którą dobrze znają jeżdżący z Lublina na Łęczyńsko-Włodawskie. Jej częścią jest most w Łęcznej, a konstrukcja poddawana jest olbrzymim obciążeniom. Każdego dnia przejeżdża nim ponad 12 tys. kierowców.

Most powstał w 1966 roku i ma zostać zastąpiony nowym. Ten będzie znajdował się po lewej stronie, patrząc od wjazdu do strony Lublina, od obecnej przeprawy. Dzięki temu obecna droga krajowa 82 zostanie nieco wyprostowana w kierunku skarpy nad rzeką.

Nowa konstrukcja będzie szersza od obecnej, bo będzie posiadała siedem metrów, a po obu stronach powstaną półmetrowe opaski bezpieczeństwa oraz ścieżki pieszo-rowerowe o szerokości 3 metrów.

Most będzie przystosowany do obciążeń do 50 ton (obecny - 20 ton), a dzięki budowie w nowej lokalizacji zmniejszy się też plątanina sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, oś drogi oddali się od najbliższych zabudowań.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poszukiwania wykonawcy zaczęła w ubiegłym roku. Zgłoszono 11 ofert, a najtańszą przedstawiła znana firma Budimex.

– Grupa Budimex tworzy jedną z największych grup budowlanych w Polsce. Jest również rozpoznawalna i ceniona od wielu lat za granicą. Początki naszej działalności sięgają roku 1968, kiedy powołano Centralę Handlu Zagranicznego budownictwa Budimex – pisze o sobie na stronie internetowej i dodaje, że teraz koncentruje się na rynku polskim. – Będąc generalnym wykonawcą, oferujemy usługi w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami – reklamuje się Budimex.

Rozpoczęcie prac planowane było już na pierwszy kwartał 2022 roku, a zakończenie na przełomie 2023 i 2024 roku.

Tyle że na budowie nic się nie wydarzyło. I na razie się nie wydarzy. GDDKiA właśnie podała, że Budimex mostu nie wybuduje.

– W kwietniu wykonawca odstąpił jednak od podpisania umowy. Niezwłocznie przystąpiliśmy do ponownego badania i oceny ofert, w ramach tego samego przetargu – informuje lubelski oddział dyrekcji i uspokaja: – W kwocie, którą możemy przeznaczyć na realizację inwestycji (43,2 mln zł), zmieściło się w sumie siedem ofert.