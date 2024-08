Spotkajmy się nad wodą! Zapraszamy nad Jezioro Zagłębocze

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie – kraina 68 jezior to wyjątkowy zakątek naszego regionu i kraju, a jezioro Zagłębocze w gminie Sosnowica, nad którym będziemy w sobotę, należy do jednego z najchętniej odwiedzanych przez mieszkańców i turystów. To miejsce stanowi doskonały cel podróży dla rodzin, miłośników przyrody oraz wszystkich tych, którzy szukają aktywnego wypoczynku w otoczeniu malowniczego krajobrazu.

– To przepiękny akwen. Czysta woda, plaża i prześliczna okolica – lasy dookoła i Poleski Park Narodowy. Ścieżki dydaktyczne, na których można jeździć rowerem i też spacerować pieszo. Mamy tutaj dużo takich bardzo fajnych, ciekawych miejsc, do odwiedzenia których serdecznie zapraszam - mówi Mariusz Hołowieniec, wójt Gminy Sosnowica.

Z akcją „Spotkajmy się nad wodą” w sobotę nad Jeziorem Zagłębocze spotkacie nas w ośrodku wypoczynkowo-szkoleniowy. To wyjątkowe miejsce. Urzeka swoim położeniem, w lesie tuż nad samą wodą i niepowtarzalnym klimatem.

– Na terenie ośrodka mamy do dyspozycji gości domki w wysokim standardzie oraz jak mówią ci, którzy nas już odwiedzili najlepszy kemping w tej części kraju, otworzyliśmy też pole namiotowe. Zapraszamy na wyśmienite jedzenie do naszej restauracji, a także do baru przy piaszczystej plaży. U nas nikt się nie nudzi – zapewnia Aneta Szewczyk, prezes spółki zarządzającej ośrodkiem nad jeziorem Zagłębocze.

Na nudę narzekać nie będą także ci, którzy w sobotę wezmą udział w naszej akcji. Już od godziny 11 będzie czekało na nich mnóstwo atrakcji. Będą konkursy i zawody sportowe m.in. bumper ball i przeciąganie liny z nagrodami: akcesoriami plażowymi m.in. piłkami, kółeczkami, okularami przeciwsłonecznymi, torbami oraz niespodziankami od naszych partnerów.

Posłuchać dobrej muzyki i odpocząć na leżakach będzie można w strefie przygotowanej przez Radio Eska, jednego z partnerów naszej akcji.

Z kolei o podniebienia uczestników akcji zadbają panie z miejscowych Kół Gospodyń Wiejskich.

Partnerem naszej akcji nad jeziorem Zagłębocze są: Województwo Lubelskie, Klub Uczelniany AZS UMCS Lublin, Radio Eska, Gmina Sosnowica i wójt Mariusz Hołowieniec, Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zagłębocze oraz Bank Spółdzielczy w Łęcznej.

Serdecznie zapraszamy!