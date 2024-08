Wezwał policję, bo nie chciało mu się na piechotę wracać do domu

Podczas długiego weekendu łęczyńscy policjanci otrzymali zgłoszenie, które z pozoru należało do tych groźniejszych.

Po przyjeździe karetki mężczyzna zaczął „mieszać” się w zeznaniach i twierdził, że auto jednak przejechało mu po lewej stopie.

Ostatecznie stanęło na tym, że mężczyzna całą historię zmyślił. Zadzwonił na policję tylko dlatego, że nie chciało mu się wracać 5 kilometrów do domu na piechotę. Policjanci zbadali 26-latka alkomatem i okazało się, że mężczyzna „wydmuchał” ponad 3 promile alkoholu.

– Przypominamy, że nieuzasadnione wezwanie policji, pogotowia czy innych służb jest wykroczeniem. Za zgłoszenie fałszywej interwencji grozi kara grzywny do 1500 złotych oraz nawiązka do 1000 złotych. Pamiętajmy również, że oprócz konsekwencji prawnych i finansowych, zaangażowanie służb do fikcyjnego zgłoszenia powoduje, że w tym czasie służby nie mogą być w miejscu, gdzie pomoc jest naprawdę konieczna – dodaje Żięba.