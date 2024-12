Zabójstwo podczas libacji alkoholowej

W czwartek (26 grudnia) rano łęczyńscy policjanci otrzymali zgłoszenie do jednego z domów na terenie powiatu. Na miejscu znaleźli zwłoki 50-letniego mężczyzny. Oględziny wskazywały na to, że do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie.

W sprawie został zatrzymany 35-letni brat ofiary.

– Podczas prowadzonych czynności policjanci ustalili, że w nocy w mieszkaniu odbywała się libacja alkoholowa, w trakcie której doszło do zabójstwa 50-latka – mówi sierżant sztabowa Anna Brodaczewska z łęczyńskiej policji.

Zebrany materiał pozwolił postawić 35-latkowi zarzut zabójstwa. Decyzją sądu, mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu nawet dożywocie.