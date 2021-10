Groźne zderzenie na obwodnicy Lubartowa. Dwie osoby w szpitalu

Apel przed odwiedzinami grobów: "Modlitwa i pamięć znaczą dużo więcej niż dziesiątki zapalonych zniczy"

Burmistrz Biłgoraja ponawia apel o mniejszą liczbę zniczy i sztucznych kwiatów na grobach. Przy tutejszym komunalnym cmentarzu i w Zamościu można zostawić niepotrzebny znicz, by ktoś go powtórnie wykorzystał. – Oddzielajcie przynajmniej bio od plastiku – apelują specjaliści od gospodarki odpadami. Co roku z nekropolii wywożą tony śmieci. Szacuje się, że Polacy w okolicy 1 listopada kupują około 300 milionów zniczy!