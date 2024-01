Lubartowskie technikum wśród najlepszych w Polsce

Tak dużego skoku w rankingu szkół w Lubartowie niewiele się spodziewało. Jeszcze trzy lata temu technikum informatyczne działające w ZS nr 2 im. Ks. Pawła Karola Sanguszki było dość daleko, na 205 miejscu w Polsce. Rok później zaliczyło nieznaczny postęp, plasując się na miejscu 195, ale następny rok był już przełomowy - skok na miejsce 60 w rankingu ogólnopolskim, co oznaczało zadomowienie się w wojewódzkiej czołówce szkół technicznych.

W tym roku technikum z "Chopina" awansowało jeszcze wyżej, na miejsce 32 w kraju, wyprzedzając najlepsze technika z takich miast jak Toruń, czy Katowice. W województwie lubelskim lubartowianie ustąpili jedynie Technikum Elektronicznemu im. Obr. Lublina 1939 r - trzeciej szkole technicznej w Polsce. Wojewódzkie podium zamknął puławski "Chemik" czyli Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie.

- Jesteśmy bardzo dumni z tak wysokiej lokaty w tym prestiżowym rankingu. Ten wynik to efekt pracy całej społeczności szkolnej i jej olbrzymiego zaangażowania. Każde nasze działanie jest prowadzone w celu polepszania warunków nauczania naszej młodzieży. Potrafimy przekazać jej wiedzę i przygotować do zawodu, a to wszystko odbywa się w znakomitej atmosferze - ocenia dyrektor ZS nr 2, Zbigniew Sajda, cytowany przez szkolną stronę internetową.

O to przepis na sukces zapytaliśmy wicedyrektora lubartowskiej szkoły, Janinę Dąbkowską. - Myślę, że nie ma jednej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Nasz sukces to składowa wielu zmiennych, zaczynając od zdolnych uczniów po zaangażowanych, ciągle podnoszących swoje kwalifikacje nauczycieli. Wielu z nich trafiło do nas bezpośrednio po zakończeniu nauki w Politechnice Lubelskiej. Dzisiaj mamy młodą i prężną kadrę pedagogiczną, która na pewno jest naszym atutem - mówi z-ca dyrektora Zespołu Szkół z ul. Chopina. - Oczywiście bardzo się cieszymy z tak wysokiego miejsca - podkreśla.

Awans, jaki wypracowano w Lubartowie to efekt m.in. świetnych wyników matur. Biorąc pod uwagę tylko ten aspekt, Technikim Zawodowe w tegorocznym rankingu byłoby jeszcze wyżej, bo na miejscu 22 w Polsce. Ostateczny kształt zestawienia zawiera również wyniki uczniów na olimpiadach i egzaminach zawodowych.

Ranking techników "Perspektyw" otwiera Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie (łódzkie), a najlepszym liceum zostało XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie.