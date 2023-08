Nauczyciele z awansami. Czeka ich podwyżka

Akty mianowania dla awansowanych nauczycieli we wtorek wręczył starosta powiatu lubartowskiego, Tomasz Marzęda. Uroczystość odbyła się w Sali Rycerskiej Pałacu Sanguszków w Lubartowie. Dokumenty potwierdzające zawodowy awans otrzymali: Katarzyna Nicpoń, Patrycja Walenciuk i Sylwia Krakowiak z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Elżbieta Puszkarska i Magdalena Sobich z Zespołu Szkół nr 2 im. ks. P.K. Sanguszki, Eliza Gajownik, Jarosław Lemieszek i ksiądz Sebastian Natoniewski z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej oraz jedyni w tym gronie nauczyciele z placówki położonej poza miastem - Paweł Ciszewski, Iwona Szymula i Jerzy Zglejszewski ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Firleju.

Ile zarobią awansowani pedagodzy? Ich wynagrodzenie z tytułu awansu nie może być niższe od 3890 zł - ustawowego minimum. To o 200 zł brutto więcej, niż wynosi minimalne dla nauczyciela początkującego. Jeśli otrzymują taką sumę to nie powinni się do niej przyzwyczajać, bo w 2024 roku rząd planuje podwyżkę subwencji oświatowej - o 12,3 proc. Jeśli tak się stanie, może to wywindować minimalne wynagrodzenia nauczycieli mianowanych do sumy 4368 zł.