Pomogą niepełnosprawnym. Nowy ośrodek powstanie przy szpitalu

Budynek dla nowego centrum opiekuńczo-mieszkalnego będzie miał ok. 500 mkw powierzchni użytkowej. Parterowa konstrukcja ma charakteryzować się brakiem barier architektonicznych. Wszystko po to, by udostępniona przestrzeń była dopasowana do potrzeb oraz ograniczeń osób niepełnosprawnych, w tym tych poruszających się na wózkach.

Jak informują powiatowi urzędnicy, placówka będzie służyła osobom o znacznym oraz umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. - Zapewnimy im pomoc adekwatną do ich potrzeb. Z centrum skorzysta 18 osób, z czego 12 otrzyma opiekę dzienną, a 6 całodobową - tłumaczy Krzysztof Dudziński, rzecznik powiatu.

Koszt projektu i budowy opiekuńczego ośrodka, nie licząc jego wyposażenia, wyniesie prawie 4,5 mln zł. To cena najkorzystniejszej oferty w rozstrzygniętym już przetargu na ten cel. Władze powiatu w ostatnim tygodniu podpisały umowę z wykonawcą, firmą Brenal z wioski Krupiec w powiecie krasnostawskim. Kolejne kilkaset tysięcy złotych to prawdopodobny koszt sprzętu, który trafi na ul. Łąkową. Jego dostawcę powiat wybierze w osobnym postępowaniu.

Inwestycja otrzymała wsparcie z budżetu centralnego. Wysokość dotacji z resortu rodziny i polityki społecznej to 3,2 mln zł. Sama budowa według założeń urzędników miałaby zakończyć się w ostatnim kwartale przyszłego roku.