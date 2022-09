Trzy osoby, w tym motocyklista ucierpiały w wypadku

– Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierowca busa, dojeżdżając do oznakowanego skrzyżowania z drogą krajową numer 19, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu w kierunku Kocka motocykliście – opisuje sierż. szt. Jagoda Stanicka z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie. – Doszło do zderzenia. Motocyklista z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala w Lublinie. W zdarzeniu zostały poszkodowane trzy osoby.

Na DK19 występowały utrudnienia w ruchu.