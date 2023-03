Umowa na halę sportową podpisana. Lubartowscy sportowcy długo na to czekali

Siermiężne warunki, w jakich od ponad 30 lat trenują sportowcy lubartowskiego Lewartu, w tym zawodnicy znanej w kraju i za granicą sekcji taekwondo, ulegną radykalnej poprawie. Za 36 miesięcy miejski klub będzie mógł przeprowadzić się z archaicznego baraku przy ul. Krzywe Koło do nowego domu przy Szkolnej na osiedlu Popiełuszki. Na jego powstanie Lubartów pozyskał 8 mln zł z „Polskiego Ładu".

Inwestycja rozpocznie się z kilkumiesięcznym poślizgiem, bo dwa pierwsze przetargi unieważniono. Trzecie podejście przyniosło już oczekiwany skutek. Jedyną ofertę złożyła firma Budimak z Jastkowa, która za projekt i budowę sali zaproponowała ponad 8,73 mln zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w środę, 29 marca. W spotkaniu, poza przedstawicielami samorządu i przedsiębiorstwa, uczestniczył prezes MKS-u, Jerzy Jedut z sekcji teakwondo, trener Jakub Sagan z sekcji tenisa stołowego i Janusz Pożak reprezentujący sekcję kolarską.

Zgodnie z kontraktem, Budimak na wykonanie zadania będzie miał 3 lata. W tym czasie powstać ma pełna dokumentacja oraz sam obiekt. Zgodnie z założeniami, przy Szkolnej powstanie wielofunkcyjny budynek z salą sportową o powierzchni co najmniej 360 mkw. Przestrzeń do ćwiczeń, według zapotrzebowania, ma być dzielona za pomocą mobilnej kurtyny, co ułatwi treningi zawodników różnych sekcji. W budynku znajdą się także szatnie, sanitariaty i pokoje dla trenerów. Fragment obiektu zajmie lokal usługowo-handlowy. Jeśli termin umowy zostanie utrzymany, nowa sala sportowa do użytku zostanie oddana wiosną 2026 roku.