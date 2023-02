W Lubartowie rodzą w wodzie. Bezpiecznie i komfortowo

Do lubartowskiego szpitala w styczniu dotarł nowy sprzęt dla oddziału położniczego i neanatologicznego, w tym wanna umożliwiająca porody w wodzie o temperaturze nieprzekraczającej 37 stopni Celsjusza. Pierwsze dzieci z powiatu lubartowskiego w ten sposób na świat przyszły 26 stycznia. Zespół SP ZOZ zapewnia, że to nie tylko bezpieczne, ale także o wiele bardziej komfortowe dla pacjentek.

– Woda jest naturalnym środowiskiem dziecka, które przez 9 miesięcy jest otoczone wodami płodowymi. Wszelkie czynności medyczne są wykonywane pod wadą. Dziecko rodzi się wprost do wody, a następnie zostaje podane mamie. Dzięki działaniu wody ból jest mniej odczuwalny – informują lubartowscy medycy.

Według specjalistów, mamom które rodzą w ten sposób łatwiej się odprężyć, a siła wyporu wody zmniejsza odczuwanie bólu w trakcie akcji porodowej. W zanurzeniu spada poziom stresu, a także obniża się ciśnienie krwi, co redukuje ryzyko krwotoku. Woda obniża również prawdopodobieństwo wystąpienia urazów.

Korzyści mają także dzieci, które przechodząc z otoczenia wód płodowych do ciepłej wody w wannie przeżywają mniejszy szok. Rzadziej dochodzi także do powikłań oraz infekcji. O bezpieczeństwo na każdym etapie porodu dba system telemetrii przeznaczony do pracy w zanurzeniu. Co ważne, kobiety, które zdecydują się na rodzenie w ten sposób nie muszą starać się o żadne medyczne zaświadczenia, czy skierowania. W Lubartowie jest to po prostu jedna z dostępnych opcji oferowanych przez oddział położniczy.

W tym, żeby rodzącym było jeszcze przyjemniej pomaga również stosowana na oddziale aromatoterapia oraz płynąca z głośników muzyka.

– Oprócz wanny pacjentki w trakcie porodu mogą słuchać dowolnej muzyki odtwarzanej za pomocą głośników bluetooth, które są dostępne w sali. Oferujemy im również aromatoterapię. Przez cały czas mogą mieć przy sobie ulubione olejki. Dodatkowo, jako środek uśmierzający ból stosowany jest gaz entonox – wylicza Wioleta Wojciechowska, rzecznik SP ZOZ w Lubartowie.