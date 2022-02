1,7 tys. żołnierzy USA w Polsce. Czy "śmierć z przestworzy" zostanie wysłana do lubelskiego?

Prezydent USA, Joe Biden, decydując o przerzuceniu 2 tys. żołnierzy do Europy Środkowej i Wschodniej, jasno stwierdził, że to odpowiedź na mobilizację Rosji wobec Ukrainy. 1,7 tys. z tych żołnierzy ma stacjonować w Polsce. Chodzi o sławną i doświadczoną 82. Dywizję Powietrznodesantową.

W piątek rano na lotnisku w Rzeszowie wylądowali pierwsi. – Trwa przygotowanie do przyjęcia sił głównych Brygadowej Grupy Bojowej z 82. Dywizji Powietrznodesantowej USA. W Polsce jest już grupa przygotowawcza. Łącznie w ramach przerzutu przybędzie 1700 żołnierzy. To wyraźny sygnał sojuszniczej solidarności w odpowiedzi na sytuację na Ukrainie - napisał szef MON na Twitterze.

Nie wiadomo, gdzie mają stacjonować Amerykanie, ale Paweł Soloch, szef BBN, powiedział wprost: – Żołnierze będą w kilku miejscach na kierunku wschodnim, bliżej naszej wschodniej granicy.

Co miał na myśli? Czy chodzi mu o województwo lubelskie i podkarpackie? Czy lądowanie w Rzeszowie nie jest przypadkiem? Czy Amerykanie będą np. w Hrubieszowie, gdzie jest 2. pułk rozpoznawczy? Tego na razie nie wiadomo. Nic o możliwości stacjonowania w powiecie hrubieszowskim nie wie także starosta Aneta Karpiuk. – Jeżeli będzie miało to znacznie dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, to jest to dobre rozwiązanie. Przecież nasz powiat granicy z Ukrainą – mówi Dziennikowi.

Jeden z byłych lubelskich wojskowych, który podczas służby współpracował z Amerykanami tłumaczy, że wsparty siłami z USA może być pas od Przemyśla, przez lubelskie, po białoruską granicę. – Jednak dziś nikt nie wie, jakie zapadną decyzje – zastrzega.

W ocenie naszego rozmówcy, tak samo jak wojskowe muskuły pręży Władymir Putin, tak to samo robi Joe Biden. – Przypomina to trochę ważenie bokserów przed walką. Działania USA mają jeden, główny cel. Chcą pokazać Rosji, że w bardzo krótkim czasie, w ciągu kilku dni, są w stanie przerzucić ogromne ilości wojska w dowolne miejsce – tłumaczy.

Ale żeby myśleć o ulokowaniu gdzieś żołnierzy, trzeba wziąć pod uwagę nie tylko bliskość granicy, ale też kwestie logistyczne. Amerykanie wylądowali w Rzeszowie, bo blisko od lotniska mają garnizon Strzelców Podhalańskich. Tam mogą też stacjonować Amerykanie. Pytanie, czy w Lubelskiem też mamy takie warunki?