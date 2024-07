Lubelskie się zazieleni. 550 drzew na 550-lecie województwa

- W związku z gwałtownymi zmianami klimatu, spowodowanymi między innymi postępującym zmniejszaniem się terenów zielonych w miastach, Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił otwarty konkurs ofert „ZasadźMy 550 drzew!” - informuje Anna Nycz z biura prasowego marszałka.

Jego celem jest posadzenie co najmniej 550 drzew. Liczba nawiązuje do jubileuszu województwa lubelskiego. W ten sposób władze województwa chcą polepszyć stan jakości powietrza, zwiększyć liczbę rodzimych gatunków drzew oraz ochrona dzikich owadów i zwierząt.

– To szczytna inicjatywa, która z jednej strony stanowi element obchodów 550-lecia Województwa Lubelskiego, umożliwiając włączenie się w to całoroczne wydarzenie organizacjom non-profit z terenu województwa lubelskiego, a jednocześnie w sposób pozytywny wpłynie na naszą przyrodę i środowisko – podkreśla Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Marek Wojciechowski.

Na czym polega konkurs?

Należy zorganizować co najmniej jedną akcję sadzenia drzew rodzimych gatunków oraz edukacja mieszkańców miast powyżej 8 tys. mieszkańców na temat ekologii.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych. Na ten cel Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego przeznaczył 130 tys. zł. Oferty można składać do 20 sierpnia 2024. Informacje na temat konkursu oraz dokumenty potrzebne do wzięcia udziału dostępne są na stronie internetowej urzędu i w biuletynie informacji publicznej.