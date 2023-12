Budżet województwa na 2024 rok przyjęty. 104 miliony na plusie

Dochód województwa lubelskiego w przyszłym roku będzie rekordowy i wyniesie dokładnie 1 882 752 504 zł. To blisko 15 procent więcej niż w roku obecnym. Wydatki też będą najwyższe w historii, bo aż 1,78 mld. Nadwyżka wyniesie 104 miliony. Jak zaznaczył podczas poniedziałkowej sesji budżetowej marszałek Jarosław Stawiarski dług województwa z każdym rokiem spada i w 2024 roku Zarząd WL planuje sukcesywnie także zmniejszać ten wskaźnik. Kwota długu spadnie do blisko 230 mln (w 2018 r. było to 789,7 mln).

– Budżet 2024 roku to fundament dający szansę na wykorzystanie dodatkowego finansowania, do którego Województwo Lubelskie musi być przygotowane. Prawie piętnastoprocentowy wzrost dochodów zapewni optymalną realizację zadań województwa, umożliwi również spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych zaciągniętych i wyemitowanych w latach ubiegłych – mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.