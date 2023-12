Donald Tusk składa życzenia świąteczne. Mówi o swoich przeciwnikach

– Wierzę w przyszłość Polaków jako wielkiego, zjednoczonego narodu – podkreślił w sobotę premier Donald Tusk. Nagranie zostało opublikowane na platformie X (dawniej Twitter).

– Za nami gorące miesiące politycznego przełomu. Przeżyliśmy chyba najbardziej emocjonującą kampanię wyborczą w najnowszej historii Polski. Z wieloma z was rozmawiałem bezpośrednio na setkach spotkań w całej Polsce. Dla was – uczestników marszów i spotkań ze mną – zmiana, jaka dokonała się w wyborach, to radość i spełnienie nadziei. Pewnie szykujecie się do Wigilii w dobrych nastrojach. Dziś chcę zwrócić się również do tych, którzy tej zmiany nie chcieli i w których wywołuje niepokój – powiedział Tusk.