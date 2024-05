Dziś matematyka. Ósmoklasiści piszą pierwszy ważny egzamin w ich życiu

Punktualnie o godzinie 9 ponad 11 tys. uczniów w wojeówdztwie lubelskim zasiądzie go egzaminu z matematyki. Na rozwiązanie wszystkich zadań będą mieć maksymalnie 100 minut.

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy z ważnych egzaminów podczas trwania nauki. Nie mamy tutaj dolnej granicy zdawalności i nie wpływa on na ukończenie szkoły, jednak wynik jest bardzo istotny przy rekrutacji do szkoły średniej.

W czwartek uczniowie zmierzą się z egzaminem z języka obcego. W województwie lubelskim 98 proc. uczniów wybrało język angielski. Na drugim miejscu znalazł się język rosyjski.