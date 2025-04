Spotkania odbyły się w przyjaznej atmosferze, co pozwoliło uczestniczkom otwarcie dzielić się doświadczeniami. W Chełmie dyskutowano o dyskryminacji finansowej kobiet po powrocie z urlopów, a w Siedliszczach o trudnościach w ściągalności alimentów i potrzebie wsparcia dla ofiar przemocy. Joanna Bartnik podkreśla, że takie inicjatywy są kluczowe, zwłaszcza w małych miejscowościach, gdzie brakuje miejsc integracji i specjalistycznej pomocy.

Aktywność społeczna szansą na zmiany

Bartnik zachęca kobiety do większej aktywności społecznej i politycznej. Wskazuje, że choć wiele kobiet angażuje się w lokalne inicjatywy, jak koła gospodyń wiejskich, to wciąż brakuje im narzędzi do skutecznego działania. Jej zdaniem, tylko poprzez dialog i partnerstwo można przełamać stereotypy i budować lepszą przyszłość.

— Musimy być dla siebie partnerami, zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym — mówi Joanna Bartnik.