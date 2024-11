Komentarz po wyborze Donalda Trumpa

To wzmacnianie tarczy, która będzie chroniła nasz kraj przed ewentualną agresją ze Wschodu. To także równoprawność w stosunkach gospodarczych między Polską i Europą Zachodnią a Stanami Zjednoczonymi. To, co jest dla nas najważniejsze, to wzmocnienie roli Polski na arenie międzynarodowej. Mam nadzieję, że Donald Trump dotrzyma obietnic, według których Polska stanie się wiernym sojusznikiem i skorzysta na tych czterech latach prezydentury Trumpa.