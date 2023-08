Mieszkańcy Lubelszczyzny i Mazowsza usłyszeli huk. Co to było?

Według naszego czytelnika z gminy Końskowola, ok. godz. 18:20 wyraźnie słychać było następujące po sobie dwie eksplozje. - To było bardzo silne i niepokojące. Byłem w tym czasie na spotkaniu w gronie kilku osób i wszyscy mieliśmy podobne odczucia. Aż szyby zadrżały - mówi nam mieszkaniec Sielc. O dwóch "wybuchach" mówią również mieszkańcy gminy Nałęczów i Kazimierz Dolny. - Byłem wtedy na dworze ze znajomymi. Wszyscy to słyszeliśmy bardzo wyraźnie. Zastanawialiśmy, co to było - przynaje mieszkaniec Kazimierza

Po otrzymaniu sygnałów od czytelników zapytaliśmy o sprawę policję i straż pożarną. Rzecznicy obydwu służb poinformowali nas, że do dyżurnych obywu służb nie wpłynęły żadne zgłoszenia w sprawie tajemniczych eksplozji. Tymczasem po naszym postem na facebooku o dźwiękach, które zaniepokoiły mieszkańców regionu, pojawiło się dziesiątki komentarzy od osób, które słyszały huk. Z ich relacji wynika, że "wybuchy" było słychać m.in. w Puławach, Opolu Lubelskim, Kazimierzu Dolnym, Dęblinie, Rogowie, Markuszowie, Celejowie, Wawolnicy, a także w Lipsku, Zwoleniu oraz szeregu innych miejscowości położonych w zachodniej części Lubelszczyzny oraz południowym Mazowszu.

Co usłyszeli mieszkańcy? Według Grzegorza Tuszyńskiego, dyrektora lotniska cywilnego Warszawa-Radom, za huk odpowiedzialne były samoloty, które przeleciały wyjątkowo szybko.

- Dla wszystkich uspokajająco: te "wybuchy" nad Radomiem i w okolicy to tylko tzw. sonic boom - czyli efekt przekroczenia bariery dźwięku przez samoloty, które przeleciały m.in. nad naszym miastem. Nie ma to związku z AIRSHOW, ani naszym radomskim lotniskiem - napisał szef lotniska na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Wcześniej pojawiły się pogłoski mówiące o tym, że to właśnie odrzutowce wykonujące ćwiczenia przed weekendowymi pokazami lotniczymi w Radomiu były odpowiedzialne za dźwięki przypominające wybuchy. Jedno jest pewne - musiały zrobić to wojskowe odrzutowce zdolne do wykonania lotu z prędkością powyżej 1225 km/h.