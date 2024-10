Miliony na kształcenie zawodowe. Będzie na płatne staże i podnoszenie kwalifikacji

Dofinansowanie przyznano 16 projektom stworzonym przez placówki w regionie, m.in. przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie, Firmę Produkcyjno-Handlową „Woźniak” z Lisowa w powiecie lubartowskim, a także szkoły z powiatów lubelskiego, łęczyńskiego, świdnickiego oraz Lublina.

Ze wsparcia ma skorzystać 3,8 tys. uczniów oraz 45 szkół i placówek oświatowych.

- Warto podkreślić udział przedsiębiorców i pracodawców w kształceniu przyszłych kadr naszego regionu. To dzięki współpracy szkół z pracodawcami i uczelniami, absolwenci szkół prowadzących kształcenie zawodowe będą kompleksowo przygotowani do pracy w wybranych zawodach. Z kolei nasz region zyska wysoko wykwalifikowane kadry i szkoły realizujące kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy – mówił marszałek Jarosław Stawiarski.

Dzięki zastrzykowi gotówki uczniowie będą mogli m.in. współpracować z pracodawcami i uczelniami, brać udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych czy odbyć płatne staże. Pracownie zawodowe mają zostać doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, a nauczyciele i pracownicy placówek przejdą szkolenia branżowe i uzyskają dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje do nauczania zawodu. Dofinansowanie może pomóc również w dostosowaniu szkół do osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Z doradztwa zawodowego skorzysta niemal 3 tys. uczniów, blisko 3,2 tys. uczniów uzyska kwalifikacje, a prawie 2 tys. skorzysta ze staży uczniowskich.

Wręczone umowy opiewają na kwotę ponad 45,7 mln zł, z czego 38,9 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich, a 2,3 mln zł z budżetu państwa.

To kolejne z rzędu wręczenie umów. W ramach projektu, dofinansowanie zyskały 43 projekty. Wsparcie otrzyma łącznie 10,4 tys. uczniów ze 108 szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w regionie.