Niepodległościowe morsowanie. W Firleju sezon już rozpoczęty

Zimna kąpiel w Ośrodku GOSIR w Firleju zainaugurowała nowy sezon morsowy. Jak podkreślają miłośnicy takiej aktywności, początek listopada to idealny czas na to, by rozpocząć przyzwyczajanie organizmu do lodowatych kąpieli.

Po morsowaniu wszyscy integrowali się przy ognisku, zajadając się pieczonymi kiełbaskami, pysznym bigosem, świeżynką, zupą grochową oraz kremem z dyni. Powodzeniem również cieszył się domowy smalec, wędliny oraz ciasta.

Grupa Morsujący Firlej za pośrednictwem Dziennika Wschodniego dziękuje za odwiedziny przedstawicielom klubu Kra – Biszcza.

Następna kąpiel przewidziana jest za tydzień, w niedzielę o godzinie 11:00.