Patataj, patataj, czyli konik polski w swoim naturalnym środowisku

Znakiem rozpoznawczym Roztoczańskiego Parku Narodowego jest konik polski. Park dba o zwiększenie populacji, tego odpornego na trudne warunki i choroby ssaka i jest jednym z czterech najważniejszych ośrodków hodowlanych w Polsce. Pierwsze okazy na terenie RPN pojawiły się w 1982 roku. Od tamtej pory hodowla się rozrasta i co roku na terenie parku rodzą się kolejne źrebięta.

W mediach społecznościowych RPN pokazał najnowsze zdjęcia tych zwierząt w ich naturalnym środowisku.

Konik polski, zwany także inaczej biłgorajskim, to rasa konia późno dojrzewającego. Wyglądem przypomina prymitywne konie, można nawet pokusić się o porównanie go do wymarłego tarpana, jednak genetycznie nie są ze sobą związane. Cechują się długowiecznością, odpornością na choroby, oraz wysoką wytrzymałością. Nie są za duże, dorosłe osobniki osiągają 130-140 cm w kłębie i masę 300-400 kilogramów. Wykorzystywane są w gospodarstwach, rekreacji, hipoterapii, a także w utrzymaniu krajobrazu.