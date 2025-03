Co to w ogóle jest alergia?

Alergia to niewłaściwa reakcja naszego organizmu na znajdujące się wokół nas alergeny. Mogą być to pyłki, produkty spożywcze, kosmetyki. Alergię dzieli się na dwa typy: całoroczną (kurz, produkty spożywcze, sierść zwierząt) oraz sezonową (pyłki roślin, kwitnących w danym okresie).

Jakie są objawy alergii?

Wśród najczęstszych objawów alergii wymieniany jest katar, wysypka czy podrażnienie gardła. Katar alergiczny (zwany także siennym) różni się od tego przeziębieniowego. Katar sienny objawia się częstym kichaniem, swędzeniem nosa, łzawieniem oczu i cieknącej wydzieliny z nosa.

Rośliny pylą nie tylko na wiosnę

Najczęstsze alergie to te sezonowe – coś zaczyna pylić i uczulać nas. Najczęściej kojarzą się one z okresem wiosennym, gdy przyroda budzi się do życia. Tak do końca nie jest to prawdą. Pierwsze drzewa pylenie zaczynają już w styczniu – wtedy uaktywniają się leszczyna, olsza oraz grzyby z gatunku Cladosporium. CO ciekawe, nie rodzimy się z alergią – możemy się jej „nabawić” w ciągu całego życia.

Jak walczyć z alergią?

Alergia znika najczęściej gdy wyeliminujemy z naszego środowiska drażniący nas alergen. Jeśli jednak nie jest to możliwe lub to nie pomaga, warto wybrać się do lekarza. On zleci potrzebne badania i na podstawie ich wyników dostosuje najlepsze dla nas leczenie.

Znajdź dobrego alergologa w województwie lubelskim

Walczysz z alergią i czujesz że przegrywasz, przez co potrzebujesz zasięgnąć porady specjalisty? Na podstawie opinii pozostawionych przez zadowolonych pacjentów na portalu znanylekarz.pl przygotowaliśmy ranking polecanych alergologów w województwie lubelskim. Przekonaj się do kogo warto pójść! Wszystkich polecanych lekarzy znajdziesz w naszej galerii.