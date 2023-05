Rekrutacja 2023. Wiemy, co znajduje się w ofercie lubelskich uczelni

Z Myszką Miki i Królewną Śnieżką. Dzień Dziecka i Rodziny w Biłgoraju

Będzie wesoło, bo w paradzie wezmą udział postaci z bajek. Ale znajdzie się też czas na to, by pomyśleć o czymś bardzo poważnym – prawach dzieci. Taki jest cel imprezy organizowanej 1 czerwca w Wiosce Dziecięcej SOS w Biłgoraju. To wydarzenie otwarte dla wszystkich małych i dużych mieszkańców miasta.