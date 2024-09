Siostra krzyczała, córka szlochała, adwokat zabrał 700 000 zł

Kobieta dopytywała co się, stało, ale po drugiej stronie słuchawki słychać było tylko ciągły szloch. "Nieszczęście, stało się straszne nieszczęście" - usłyszała w końcu. Córka płacząc opowiedziała jej o tym, jak wracając z pracy spowodowała wypadek. W miasteczku, gdzie wynajmowała mieszkanie, potrąciła na przejściu dla pieszych kobietę. "Oślepiło mnie słońce, nie zauważyłam jej, Boże!" Powiedziała, że ta potrącona kobieta była w ciąży. Poroniła. Walczy o życie w szpitalu - taka sytuacja zdarzyła się 77-letniej mieszkance powiatu zamojskiego.

Jak podaje zamojska policja pokrzywdzona, w czasie trwania rozmowy z rzekomą córką, z telefonu komórkowego zadzwoniła do swojej siostry opowiadając jej całą sytuację. Siostra poleciła jej natychmiast zadzwonić na policję wyjaśniając, że jest to oszustwo. Rozmowę usłyszała „córka”, która zdenerwowana takim obrotem sprawy stanowczo zabroniła 77-latce komukolwiek mówić o tej historii. Pokrzywdzona zatroskana o losy córki posłuchała rozmówczyni i nie powiadomiła organów ścigania.

- Po chwili do drzwi pokrzywdzonej zadzwonił mężczyzna – rzekomy adwokat. 77-latka wpuściła go do mieszkania i przekazała mu około 700 tysięcy złotych. Po tym mężczyzna oddalił się w nieznanym kierunku, rozmowę zakończyła też kobieta informując, że zadzwoni za 20 minut, bo teraz musi podpisać różne dokumenty. Jednak kobieta już nie zadzwoniła. W tzw. międzyczasie siostra 77-latki o sytuacji powiadomiła prawdziwą córkę kobiety, która zatelefonowała do mamy i poleciła jej, aby nie przekazywała nikomu pieniędzy. Wyjaśniała też, że nie spowodowała żadnego wypadku, a ciotka miała rację twierdząc, że historię wymyślili oszuści chcąc wyłudzić od 77-latki oszczędności. Niestety, informacja ta była spóźniona, bo pokrzywdzona przekazała już pieniądze rzekomemu adwokatowi - relacjonuje podkomisarz Dorota Krukowska – Bubiło.