„Spotkajmy się nad wodą”. Jesteśmy nad jeziorem Firlej

Ile kosztuje mieszkanie w Puławach? Rynek w niepewności, ale ceny nie spadają

Ceny mieszkań, mimo rynkowej zadyszki, nie spadają. Za kawalerkę do wykończenia w nowym budownictwie trzeba zapłacić nawet 300 tysięcy złotych. Deweloperzy powoli kończą to, co zaczęli kilka lat temu. Nowe projekty czekają na lepsze czasy. Liczba kupujących chwilowo zmalała.