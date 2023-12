Wymiana liczników ma dać korzyści. Co można zyskać?

Wymianę liczników u klientów PGE Dystrybucja w ramach projektu LZO rozpoczęła 1 września.

Zgodnie z harmonogramem, do końca 2028 roku nowe urządzenia pomiarowe zostaną zainstalowane u co najmniej 80 proc. klientów, a do lipca 2031 r. będą posiadali je już wszyscy.

Wymiana urządzeń prowadzona jest przez wykwalifikowanych monterów PGE Dystrybucja bądź firm zewnętrznych. Od klientów nie są za to pobierane żadne opłaty.