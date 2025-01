Zimowe liczenie ptaków. Spacery, wycieczki i prelekcje

Zimowe ptakoliczenie to coroczna akcja Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, podczas której wszyscy fani, ale również początkujący obserwatorzy ptaków mają okazję zajrzeć na chwilę do ich świata. W ramach wydarzenia, w każdym z województw organizowane są wycieczki i spacery edukacyjne, gdzie zostaną poruszone najważniejsze kwestie dotyczące życia ptaków zimą. Zimowe liczenie ptaków zaplanowane jest w dniach 24-26 stycznia.

Mieszkańcy naszego regionu mogą wybierać spośród 4 różnych spacerów. Lista jest na bieżąco aktualizowana, ponieważ każdy może zorganizować własną wycieczkę np. dla rodziny, przyjaciół, sąsiadów, klasy czy grupy szkolnej. Uczestnictwo w wydarzeniu jest otwarte lub zamknięte w zależności od organizatora. Spacery otwarte są bezpłatne dla uczestników, ale w przypadku niektórych obowiązuje rejestracja.

Lista aktualnych spacerów otwartych:

24 stycznia

Miejscowość: Szczebrzeszyn

Godzina zbiórki 09:00

Osoba prowadząca: Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział w Zamościu

Miejsce zbiórki: ul. Zamojska 70 koło budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie

Rodzaj wydarzenia: spacer

Kto może uczestniczyć: Otwarte

Potwierdzenie obecności: Nie

Opis wydarzenia: Trasa około 5,5 km, na początku biegła będzie wzdłuż rzeki Wieprz. Następnie przejdziemy miastem w górę w kierunku cmentarza. Za cmentarzem ulicą dojdziemy do wąwozu, którym zejdziemy na Błonie. Skąd wzdłuż ulicy miastem wrócimy do miejsca startu. Prosimy o zabranie lornetek i ubranie się stosownie do pogody.

25 stycznia

Miejscowość: Włodawa

Godzina zbiórki 09:00

Osoba prowadząca: Włodzimierz Czeżyk

Miejsce zbiórki: Włodawa ul. Lubelska (Cmentarz Żołnierzy Wojska Polskiego)

Rodzaj wydarzenia: spacer

Kto może uczestniczyć: Otwarte

Potwierdzenie obecności: Tak

Jak potwierdzić obecność: wlodek_cz@interia.pl

Opis wydarzenia: Trasa spaceru. Godzina 9:00 wyjście z pod Cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego przy ul. Lubelskiej we Włodawie przejście do Punktu pomiaru wody na Bugu we Włodawie spacer wzdłuż rzeki Bug w kierunku północnym do okolic dawnej strzelnicy, Cmentarza Żołnierzy Armii Czerwonej przez okolice lądowiska w Susznie do Nadleśnictwa Włodawa Suszno ul. Wspólna 8. Tam tradycyjne ognisko i podsumowanie spaceru. Jak co roku na spacerze prelekcja. Sugerowany ubiór terenowy dostosowany do warunków, lornetka i kiełbaska na ognisko. Stopień trudności umiarkowany trasa spaceru około 3 – 4 km.

25 stycznia

Miejscowość: Janów Podlaski

Godzina zbiórki 09:00

Osoba prowadząca: Jarosław Mydlak

Miejsce zbiórki: Zbiórka przed wejściem do ZPO w Janowie Podlaskim

Rodzaj wydarzenia: Spacer doliną Bugu

Kto może uczestniczyć: Otwarte

Potwierdzenie obecności: Tak

Jak potwierdzić obecność: 782180826

Opis wydarzenia: Trasa średnio trudna

25 stycznia

Miejscowość: Dęblin

Godzina zbiórki 10:00

Osoba prowadząca: Marcel Wojewódka

Miejsce zbiórki: Zbiórka przy ul. Modrzycka w Dęblinie, https://maps.app.goo.gl/b9b78zVyxCpHKZRz6

Rodzaj wydarzenia: Spacer

Kto może uczestniczyć: Otwarte

Potwierdzenie obecności: Tak

Jak potwierdzić obecność: Potwierdzenie obecności proszę wysłać na maila: marcelwojewodka2009@gmail.com, w wiadomości proszę podać liczbę osób i nr telefonu.

Opis wydarzenia: Trasa spaceru biegnie przez wał przeciwpowodziowy w dolinie środkowej Wisły, od Dęblina do Stężycy. Trasa jest łatwa, spacer to ok. 4 km, potrwa ok. 2-2,5 godziny. Spacer zakończymy przy restauracji Wyspa Wisła. Proszę ubrać się adekwatnie do pogody, przyda się lornetka lub aparat. Liczba miejsc ograniczona do 25 osób. W razie pytań proszę o kontakt: marcelwojewodka2009@gmail.com