Obietnice, pomysły i audyty, czyli jak funkcjonuje lubelska oświata

– Pierwsze 100 dni to czas audytów. Od tego zacząłem, bo trzeba było sprawdzić pewne rzeczy, jak funkcjonują i jak wyglądały i przygotować się na przyjęcie pewnych zmian, których wszyscy, i nauczyciele i dyrektorzy oczekują – mówi Tomasz Szabłowski, kurator lubelskiej oświaty. – Przyszedłem tutaj z myślą, żeby dokonać zmiany wizerunkowej kuratorium, żeby kuratorium było instytucją wspierającą, pomagającą i instytucją bliżej szkoły. Mam nadzieję, że częściowo mi się to udało, przeprowadziłem tak jak powiedziałem audyt dotyczący wynagrodzeń i zatrudnienia na poszczególne stanowiska.

Szabłowski przeprowadził także 9 spotkań z dyrektorami delegatur w całym województwie. Chodzi o delegatury kuratorium w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. W ostatnim mieście odbyły się dwa takie spotkania. Przypomnijmy, kuratorium szuka tam nowego dyrektora dla swojej delegatury. Czas na składanie kandydatury mija 14 czerwca.

Szabłowski zapowiedział również powołanie nowego wicekuratora od 1 lipca. Jak jednak stwierdził, listy kandydatów jeszcze nie ma. Wszystko rozstrzygnie się na początku lipca.

– Ja będąc dyrektorem szkoły, myślę, że mam jakieś doświadczenie. Postanowiłem, że otworzę akademię młodego dyrektora, czyli akademię, gdzie będę mógł wesprzeć dyrektorów, którzy zaczynają swoją pracę dyrektorską w szkołach. Wiem jak to ciężko jest wejść w nowe środowisko, w związku z tym chciałbym spotykać się z nimi, dzielić się doświadczeniem, wymieniać się do-świadczeniem, żeby stworzyć im przestrzeń do tego, żeby mogli się ze sobą kontaktować. To jest jedna z takich większych inicjatyw – podkreśla kurator.

Kolejną inicjatywą ma być zwołanie serii debat dotyczących stanu lubelskiej edukacji i jej przyszłości. Wynikiem tych debat mają być wnioski, które ułatwią stworzenie szkoły przyjaźniejszej dla uczniów.

Pojawić się mają także standardy ochrony nieletnich, jednak na ten moment szczegóły projektu nie są znane. Jak przekazywał kurator, ogólnie pomysł zakłada wprowadzenie takich systemów postępowania w szkołach, które miałyby przeciwdziałać ukrywaniu krzywdzenia dzieci, czy powtórzenia się takich sytuacji jak ta, która wyszła na jaw na początku kadencji Szabłowskiego. Mowa o historii ze szkoły w Miłocinie.