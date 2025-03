11-latka z Lublina oczarowała jurorów "Must be the music"

Byłaś absolutnie zjawiskowa. Kosmos. To było wspaniałe, naprawdę. Ty masz talent kładący na plecy - takie m.in. opinie usłyszała od jurorów telewizyjnego show młoda lulinianka. 11-letnia Gracjana Górka przeszła do kolejnego etapu programu "Must be the music" w Polsacie.