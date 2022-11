11 listopada. Święto Niepodległości w Lublinie, Chełmie, Zamościu i Puławach

Lubelskie. Węgiel ma być w każdej wiosce. Są gminy, gdzie ma być tańszy niż 2 tys. zł za tonę

Wszystkie gminy z województwa lubelskiego zadeklarowały udział w programie umożliwiającym mieszkańcom zakup tańszego węgla. Większość do projektu przystąpi bezpośrednio. Siedem gmin zrobi to we współpracy z zewnętrznymi firmami lub innym samorządem.