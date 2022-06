1200 pracowników Urzędu Miasta podpisało list do prezydenta Krzysztofa Żuka

Ratusz wprost przyznaje, że obawia się kryzysu w DPS-ach w związku z… planowanym przez rząd poniesieniem płac w ochronie zdrowia. Rządowe podwyżki mogą skutkować masowymi odejściami personelu medycznego z domów pomocy do lepiej płatnych miejsc.

– To oznacza, że nie znajdziemy pielęgniarki i ratownika medycznego, który będzie chciał pracować w naszych DPS-ach – obawia się prezydent, który wciąż ma nadzieję na to, że rząd zagwarantuje pieniądze też dla personelu domów pomocy.

Z żądaniem podwyżek, przynajmniej pozwalających dogonić inflację, mogą wkrótce zapukać do Ratusza kolejne grupy zawodowe. A na miejskim garnuszku jest obecnie ponad 7 tys. osób.

– To, że mamy inflację i jest potrzeba utrzymania siły nabywczej, to sprawa oczywista – mówi Żuk, ale dodaje, że nie ma szans, by dołożyć wszystkim po 1 000 zł do wypłaty. – To jest kwota, której w budżecie Lublina nie ma i nie będzie, to jest jasne. Należy zejść na ziemię.