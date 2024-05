26-letni Oleksandr werbował Polaków do rosyjskiego wywiadu. ABW już go ma

26-letni Oleksandr D. został zatrzymany w marcu przez służby lubelskiej ABW i Straż Graniczną w Korczowej. - Za pośrednictwem komunikatora internetowego zachęcał obywatela Polski do udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Polsce –mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.

Działalność ta miała polegać na udostępnieniu zdjęć pojazdów wojskowych z pomocą dla Ukrainy, które przekraczały granicę polsko-ukraińską. - W zamian za udzielone informacje Polak miał otrzymać wynagrodzenie w wysokości 15 tys. euro- dodaje Dobrzyński.

Podejrzany Ukrainiec został przesłuchany i usłyszał zarzuty prowokacji i podżeganie do szpiegostwa oraz kierowanie gróźb karalnych wobec Polaka. Przez ostatnie 3 miesiące siedział w areszcie. - Zebrany w śledztwie materiał nie pozostawiał wątpliwości co do winy oskarżanego- podkreśla rzecznik. Prokuratura skierowała właśnie akt oskarżenia do sądu. Ukraińcowi grozi do 8 lat więzienia.