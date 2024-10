450 mld zł dla samorządów. Skąd wziąć taką kasę?

Na podstawie nowoprzyjętej ustawy samorządy w Polsce mają zyskać dodatkowe 450 mld zł w ciągu 10 lat, a tylko w przyszłym roku 25 mld zł. 131 mln z tej kwoty to pieniądze, jakie mają wpłynąć do kasy lubelskiego Ratusza. Skąd wziąć takie pieniądze? Czy powinniśmy chwytać się za portfele i pilnować naszych pieniędzy? Na to pytanie między innymi odpowiada poseł z Lublina Michał Krawczyk.

Michał Krawczyk wybrany został do Sejmu w 2019 roku. Wcześniej przez 9 lat od 2010 roku był miejskim radnym w Lublinie.