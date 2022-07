Akcja ratunkowa na Zalewie Zemborzyckim. Pijany w kajaku

Poznaj największych armatorów morskich

Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, że na sklepowych półkach zabraknie jakiegoś towaru tylko i wyłącznie z tego powodu, że nie miał go kto dowieźć - przecież codziennie ogromne ilości różnego rodzaju towarów docierają do nas zarówno drogą lądową, powietrzną, jak i wodną! Spedycja morska zajmuje szczególne miejsce - najwięksi armatorzy to prawdziwi giganci, którzy odgrywają kluczową rolę w handlu międzynarodowym.