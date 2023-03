Akcja wiosna. Sprzątanie przystanków w Lublinie zacznie się od centrum

Jak zapowiada Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina mają to być „tygodnie intensywnych prac porządkowych w mieście”. Akcja wiosennego sprzątania miasta jest jednak uzależniona od pogody, a jeśli będzie sprzyjać, to nie tylko mają być wysprzątane chodniki i ulice, ale także mają być łatane jezdnie.

– Wzorem lat ubiegłych planujemy też ponowić akcję „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”. Już teraz zapraszam wszystkich mieszkańców do włączenia się w te działania. Do porządkowania swoich terenów po zimie zachęcam również zarządców prywatnych nieruchomości, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jak również podmioty odpowiedzialne za utrzymanie obszarów nadrzecznych – przyznaje Szymczyk i dodaje, że rady dzielnic mogą wskazać miejsca „wymagające większej uwagi”.

Kiedy ma się rozpocząć akcja wielkiego sprzątania i łatania? Ratusz zastrzega, że w momencie, gdy w nocy temperatura będzie na plusie. Sprawdzając prognozę pogody widać, że niekoniecznie stanie się to szybko. Na noc z poniedziałku na wtorek przewidywane jest w Lublinie około 7 stopni Celsjusza, ale kolejnej ma być już znacznie chłodniej do 0,2 stopni na minusie.

Miastu zależy na tym, żeby prace były prowadzone nocami, bo wówczas nie będzie to prowodowało utrudnień w ruchu.

– Ponadto, w związku z uszkodzeniem nawierzchni części ulic w okresie zimowym i występującymi ubytkami konieczne są również naprawy jezdni. Rozpoczęcie tych prac będzie możliwe po wystąpieniu odpowiednich warunków atmosferycznych oraz po rozmarznięciu gruntu. Cały czas prowadzone są doraźne naprawy nawierzchni polegające na wypełnianiu ubytków masą mineralno-bitumiczną w technologii „na zimno” lub „lanym asfaltem” – zastrzegają urzędnicy.

Dodatkowo mają zostać wysprzątane głównie miejsca w centrum Lublina: plac Litewski, deptak, Krakowskie Przedmieście, Ogród Saski. Co do innych terenów zielonych, to już teraz zaczął się ich wiosenny przegląd.

– Rozpoczną się także wiosenne porządki infrastruktury przystankowej. Prace będą skupiać się przede wszystkim na uprzątnięciu peronów oraz myciu wiat i słupków przystankowych. W pierwszej kolejności porządkowane będą przystanki w centrum miasta. Sprzątanie odbywa się zgodnie z zasadą – od przystanków usytuowanych w ścisłym centrum Lublina, w kierunkach peryferyjnych. W sumie sprzątanych jest 780 przystanków znajdujących się na terenie miasta – wylicza biuro prasowe Ratusza.

I jeszcze Straż Miejska. Od początku roku jej kontrole doprowadziły do uprzątnięcia ponad 40 prywatnych działek. Dzikie wysypiska śmieci znajdowały się między innymi przy ulicach:

Zawilcowej,

Zemborzyckiej,

Rusałki,

Romera,

Puławskiej,

Nałęczowskiej.

Jeżeli ktoś chciałby zgłosić miejsce, które trzeba posprzątać powinien wysłać maila na adres sekretariat@986.pl lub zadzwonić na numer 81 466 50 20.

Przygotowania do sezonu wiosennego rozpoczęto już jesienią zeszłego roku – zastrzegają urzędnicy i wskazują, że chodzi im o grabienie liści, a teraz odbywa się pielęgnacja krzewów ozdobnych. Czyli są przycinane.

Następnie rozpocznie się przygotowanie rabat dla roślin bylinowych i traw ozdobnych. Jeszcze w marcu zostaną rozebrane trzcinowe maty przy ul. Kołłątaja, Krakowskie Przedmieście oraz Chopina. – Z kolei zabiegi pielęgnacyjne drzew obejmą między innymi ulice: Droga Męczenników Majdanka, Dobrzańskiego, Kochanowskiego, Żelazną, Słowackiego, Mireckiego, Smorawińskiego, Nałęczowską, Warszawską, Lwowską, Spółdzielczości Pracy, Pliszczyńską, Kalinowszczyzna, Floriańską, Turystyczną, Bronowicką, Piłsudskiego, plac Bychawski – wyliczają urzędnicy.

Uzupełniają, że kolejne prace porządkowe są zaplanowane na skarpach w okolicach ulic:

Tumidajskiego,

Kleeberga,

Jana Pawa II,

Przytulnej,

Głębokiej,

Pagi,

Turystycznej,

Nadrzecznej.

– Na przełomie marca i kwietnia zostaną obsadzone bratkami rabaty na placu Litewskim, placu Krąpca, Ogrodzie Saskim, Parku Bronowickim oraz konstrukcje kwietnikowe zlokalizowane na placu Łokietka. W parkach od marca rozpocznie się pielęgnacja młodych drzew - przekopanie mis, dosypanie brakującej kory, poprawa wiązań i palików, ewentualne cięcia pielęgnacyjne oraz nawożenie. Następnie od kwietnia rozpocznie się pielęgnacja skupin i żywopłotów - odchwaszczanie, nawożenie, cięcia i uzupełnianie kory. Obecnie na bieżąco prowadzone są zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew i cięcia odmładzające krzewów – podaje UM Lublin.

Specjalna akcja

Akcja, o której wspomina Szymczyk, zaplanowana jest na 21 i 22 kwietnia. Każdego, kto zechce posprzątać Lublin, miasto wyposaży w rękawice i worki. Miejsca do posprzątania mają wskazać rady dzielnic, a te z kolei zgłoszenia przyjmują je od mieszkańców.