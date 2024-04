Aliplast pochwalił się największą klejoną instalacją fotowoltaiczną w Polsce

Aliplast od lat prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju, stawiając sobie za cel osiągnięcie neutralności środowiskowej. Jako jeden z największych producentów systemów i profili aluminiowych dąży do minimalizowania wpływu na środowisko i klimat. Spółka inwestuje w rozwiązania, które zmniejszają uzależnienie od energii ze źródeł kopalnych.

W czerwcu ubiegłego roku w zakładzie, mieszczącym się w strefie na lubelskim Felinie rozpoczęto prace związane z montażem największej instalacji fotowoltaicznej w Polsce, mocowanej na dachu systemem klejonym do membrany firmy Corab.

Na instalację składają się: 19 falowników o mocy 125 kW, około 4500 modułów fotowoltaicznych o wadze 123 ton, konstrukcja o wadze 65 ton w skład, której wchodzi około 20 000 podkładek, przymocowanych do dachu poprzez zgrzanie nad nią łatki z membrany lub papy. Moduły ułożone są na około 12 000 trójkątów konstrukcyjnych. Całość instalacji została dostarczona w 15 transportach.

Obecny podczas wtorkowego uruchomienia instalacji fotowoltaicznej dr Krzysztof Żuk, prezydent Lublina przypomniał, że Aliplast był pierwszą firmą w strefie ekonomicznej na Felinie.

– Gratuluję tych inwestycji, jak również poprzednich. Ten trend, który został zaprezentowany związany z ochroną klimatu i efektywnością energetyczną i oczywiście również zeroemisyjnością to jest coś, co się wpisuje w naszą strategię rozwoju Lublina. My również kupujemy już energię z biomasy do naszego transportu publicznego, więc powoli Lublin staje się również miastem, które skutecznie wdraża te rozwiązania. Nie jest to łatwe, więc moje gratulacje i szacunek za to co robicie. Na pewno wszyscy będą chcieli nas w tym naśladować – powiedział prezydent Żuk.