Ambasador USA podczas spotkania na UMCS w Lublinie: Będziemy bronić Polski

Podczas spotkania z dziennikarzami głównym tematem były kwestie związane z wojną trwającą za naszą wschodnią granicą. Ambasador był pytany m.in. o możliwość dostawy kolejnych rakietowych systemów Patriot.

– Zestawy Patriot są częścią naszego braterskiego zaangażowania dla obywateli i rządu Polski. Jak powiedział prezydent Joe Biden, będziemy bronić każdego metra kwadratowego NATO, w tym Polski. Polska jest bezpieczna i zabezpieczona – mówił Brzezinski, ostatnie zdanie wypowiadając w naszym języku.

Na pytanie o możliwe zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w naszym kraju, ponownie zapewnił o gotowości obrony terytorium Polski. – To jest to, co musicie wiedzieć. Obiecuję to wam.

Brzezinski został zapytany także o ewentualne rozmowy między USA i Rosją. – Jestem dumny mogąc pracować dla rządu, który daje szansę dyplomacji. Obrazki, jakie docierają do nas z Ukrainy przywołują wspomnienie II wojny światowej. To, co się tam dzieje, jest tragiczne, ale pomimo tego są podejmowane wysiłki na froncie dyplomatycznym i to jest właściwa rzecz. Ale niestety nie widzimy zainteresowania takim rozwiązaniem tego konfliktu po stronie rosyjskiej, jednak będziemy dalej próbować – mówił.

Mark Brzezinski w Lublinie gościł na Wydziale Politologii UMCS. – Rok 2022 będzie decydującym momentem w historii, tak jak rok 1989 był ważny dla Polski i innych krajów Europy środkowej. To, co rozpoczęło się tutaj, rozpowszechniło się w tej części Europy i pokazało całemu światu, że kochający wolność Polacy doprowadzili do odbudowy demokracji po ponad 40 latach za żelazną kurtyną. To było 30 lat temu i dla tamtego pokolenia wchodzącego w dorosłość było czasem przełomowym. Wielu ówczesnych liderów było niewiele starszych, niż wy teraz. Wzięli odpowiedzialność za zmiany w swoim kraju – mówił w wypełnionej po brzegi wydziałowej auli.

Było to pierwsze spotkanie z cyklu „Rozmowy dyplomatyczne”, organizowane przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS. – Naszym kolejnym gościem, co jest symboliczne i starannie przemyślane, będzie ambasador Ukrainy w Polsce. Ambasadorowie będą zapraszani, żeby prezentować narodowe perspektywy myślenia o tym, co się dzieje we współczesnym świecie i w obecnej sytuacji taki wybór wydaje nam się po prostu oczywisty – mówi prof. Marek Pietraś, dyrektor instytutu.