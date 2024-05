Będą medale i… gwiazdy disco polo. Bronowice świętują 25-lecie Społecznego Komitetu Mieszkańców

SKML został założony przed 25. laty z inicjatywy mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych dzielnicy Bronowice w Lublinie: ulic Sokolej, Pogodnej, Łabędziej, Krańcowej i Drogi Męczenników Majdanka. Pomysłodawcą SKML i pierwszym jego prezesem był śp. Lech Dunikowski, jeden z dyrektorów Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie, przewodniczący Wspólnoty Mieszkaniowej Sokola 19. Wśród założycieli byli jego zastępca we wspólnocie Andrzej Szyszko, radny miejski Adam Głowacz, prezes administracji LUB-KOM Zbigniew Kołbuś, przewodnicząca Wspólnoty Pogodna 17 Grażyna Tutka, członek zarządu Wspólnoty Sokola 19 Joanna Dunikowska, oraz nieżyjące już przewodniczące Wspólnot Mieszkaniowych: Janina Gieroba - Sokola 17 i Stanisława Kozioł – Sokola 15.

Podczas spotkania założycielskiego, które odbyło się 29 maja 1999 roku w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Pogodnej prezesem zarządu SKML został Lech Dunikowski, a jego zastępcami Andrzej Szyszko i Stanisława Kozioł. Ponadto w zarządzie znaleźli się Grażyna Tutka i Łukasz Tatara.

Od początku członkowie Stowarzyszenia z wielkim zapałem działali na rzecz rozwoju swojej małej „Ojczyzny”, jednej z najstarszych dzielnic Lublina, Bronowic.

Pierwszy sukces?

– Namówienie wszystkich wspólnot, które przystąpiły do SKML do przeprowadzenia termomodernizacji budynków, przez co znacznie podnieśliśmy komfort życia wszystkich mieszkańców. Potem poleciało jak z górki. Remonty chodników i budowa nowych ciągów pieszych i rekultywacja terenów zielonych. Na Bronowicach jeden za drugim zaczęły powstawać piękne skwery wypoczynkowo - rekreacyjne. Ich patronami zostali wielcy Polacy związani z Kościołem: papież Jan Paweł II, Prymas Tysiąclecia Kardynał Wyszyński oraz ks. Jerzy Popiełuszko, zamordowany przez SB w czasach Solidarności. Oni mieli uchronić te skwery przed dewastacją przez chuliganów, do czego wcześniej dochodziło na zieleńcach na Bronowicach. W wielu miejscach m.in. przy ul. Sokolej, Krańcowej, Jastrzębiej i Zimowej powstały także place zabaw dla najmłodszych – dodaje Szyszko.