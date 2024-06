Dlaczego warto zapisać się na warsztaty ekologiczne?

1. Ekologiczne warsztaty dla wszystkich

2. Warsztaty ekologiczne, czyli zwiększanie świadomości ekologicznej

3. Dlaczego warto postawić na edukację ekologiczną?

Warsztaty, które mają charakter edukacyjny i poruszają zagadnienia związane z ochroną środowiska to propozycja dla osób dorosłych i dla dzieci oraz młodzieży. Z warsztatów mogą skorzystać grupy zorganizowane (przedszkola, szkoły) oraz grypy niezorganizowane (osoby przychodzące na pikniki, festyny i festiwale). Uczestnicy warsztatów ekologicznych mogą poznać podstawowe zagadnienia z zakresu ekologii. Przykładem może być ideologia zero waste lub less waste. Warsztaty mogą być dopasowane do projektów uczestników warsztatów. Zajęcia przybierają formę kreatywnych warsztatów. Przykładem jest szycie eko zabawek.

Jeszcze w latach 90. XX wieku wizja katastrofy ekologicznej była jak z pogranicza science fiction. W tamtych latach ostrzegano przed dziurą ozonową. Niestety, głęboko postępująca industrializacja, a także dostęp do opakowań jednorazowych z plastiku oraz tania odzież z Azji przyczyniły się do tego, że obecnie mamy zagrożenie katastrofą ekologiczną. Zmiany klimatyczne są widoczne i dość boleśnie odczuwalne. Przykładem są bezśnieżne zimy i upalne lata, a także inne niebezpieczne zjawiska pogodowe. Każdy człowiek indywidualnie musi wziąć w udział w procesie, który może pomóc uratować planetę przed całkowitą ekologiczną katastrofą. Dlatego tak ważna jest edukacja ekologiczna. Trzeba uczyć się wszystkiego od podstaw. Nie chodzi w tym przypadku wyłącznie o umiejętność segregowania odpadów, ale można nauczyć się innego podejścia do tematu generowania śmieci.

Każdy widzi, że w Polsce jest problem z wycinaniem wartościowych drzew. Sadzenie nowych drzew jest ważne, ale one nie zastąpią starych drzew. W miastach jest tak, że zamiast przeznaczać niezagospodarowane działki komunalne pod tworzenie mikro parków, sprzedaje się je deweloperom. Bardzo często osoby zaangażowane ekologicznie protestują, gdyż taka sprzedaż najczęściej ma związek z wycięciem drzew na tym terenie. Wielokrotnie od rodziców małych dzieci można usłyszeć błędne przekonania, typu drzewa są niebezpieczne, a od urzędników, że miasto nie jest dżunglą. W efekcie mamy betonowe pustynie. W niektórych miastach trwa odbetonowywanie tkanki miejskiej.

Warsztaty są niezbędne, gdyż zarówno młode, jak i starsze pokolenie musi zacząć dbać o środowisko naturalne. Brak edukacji w dziedzinie ekologii to złe nawyki i nieprawidłowe pojmowanie problemów związanych z ochroną środowiska. Przykładem może być bezmyślne kupowanie taniej odzieży, która nadaje się na śmietnik po kilku praniach. Inny przykład to zamiast kwietnych łąk i ogrodów z kwiatami, tworzenie samych trawników z kilkoma krzewami. Warsztaty ekologiczne uczą, jak żyć, by móc przyczynić się do ratowania planety.